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جي هوب عضو فرقة بي تي إس يكشف عن أغنية جديدة في يوليو

#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-29

من أغانى القمة


قالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن المطرب "جي هوب" عضو فرقة "بي تي إس" سيكشف عن أغنيته الجديدة بعنوان "مور" يوم الأول من يوليو. وتعد أغنية "مور"، أي "أكثر"، واحدة من أغاني ألبوم "جي هوب" المنفرد الأول بعنوان "جاك إن ذا بوكس" الذي سيتم إصداره يوم الخامس عشر من يوليو.

وأضافت الوكالة أن أغنية "مور" تتحدث عن رغبة المطرب "جي هوب" في إظهار المزيد من الأشياء. وسوف يتم إصدار هذا الألبوم رقميا فقط دون أقراص.

وبهذا سيكون المطرب "جي هوب" أول أعضاء فرقة "بي تي إس" الذي يصدر ألبوما فرديا منذ إعلان الفرقة عن تعليق أنشطتها الجماعية يوم الرابع عشر من يونيو. 

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