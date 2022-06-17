افتتاح المسابح والملاهي المائية الخارجية في نهر الهان لأول مرة منذ الجائحة

ⓒ YONHAP News

تم افتتاح ستة مسابح خارجية في نهر الهان، بعدما تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات، أي منذ صيف عام 2019. وتعد حمامات السباحة الخارجية والملاهي المائية في حديقة نهر هان مناطق جذب مائية شهيرة لسكان سيول في فصل الصيف الحار، ويتم تشغيلها من يونيو إلى أغسطس من كل عام، ولكن لم يتم افتتاحها في عام 2020 والعام الماضي. وتشتهر حمامات السباحة والملاهي المائية الموجودة في حديقة نهر هان وبالقرب منها بأنها ملاذات للمدينة نظرا لأسعارها المعقولة وسهولة الوصول إليها. بالاضافة الى ذلك، فأن الميزة الأكبر هي القدرة على السباحة في أثناء النظر إلى نهر هان. وقد اجتذبت المسابح والملاهي المائية بحديقة نهر الهان، التي أعيد افتتاحها في نهاية الأسبوع الماضي بعد غياب ثلاث سنوات، عددا كبيرا من الناس منذ اليوم الأول، حيث تم رفع التباعد الاجتماعي مؤخرا وتم إصدار تحذير من موجة الحر في وقت أبكر من المعتاد.

ومن المتوقع أن تفتح المسابح الخارجية والملاهي المائية من الساعة 9 صباحا حتى 7 مساء كل يوم وهي مقسمة إلى حمامات للكبار، وحمامات الشباب، وحمامات الأطفال، بحيث يمكن لكل فئة عمرية الاستمتاع بالمياه بأمان. وكل مسبح له خصائصه الفريدة، مما يوفر للزوار مجموعة متنوعة من المرح. ففي حالة مسبح "نان جي난지" يمكن للمستخدمين استخدامه بملابس بسيطة دون ارتداء ملابس للسباحة، أما في حالة مسبح "يوئيدو 여의도" فإنه يضم مرفقا للعب المياه يضاهي المرافق الموجودة في الحدائق المائية الكبيرة. وفي الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أنه على الرغم من تباطؤ انتشار فيروس كورونا، إلا أن الحذر مطلوب في الأماكن التي يتجمع فيها عدد كبير من الزوار مثل الملاهي المائية، حيث أن فيروس كورونا لم ينته تماما بعد، لذلك يجب الاستمرار في توخي الحذر.