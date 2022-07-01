توقعات بزيادة كبيرة في عدد الأسر من فرد واحد في كوريا الجنوبية

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بعد أن كان مفهوم الأسرة المكونة من والدين و2 من الأبناء سائدا لفترة طويلة في كوريا، بدأ عدد الأسر المكونة من 4 أفراد ينخفض انخفاضا حادا.

فوفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الثلاثاء الماضي، من المتوقع أن تنخفض حصة الأسر المكونة من 4 أفراد من بين جميع الأسر في كوريا الجنوبية إلى 6.2% حتى عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد قد بلغ 6 ملايين و480 ألف أسرة في عام 2020، مشكلا بذلك حصة تبلغ نسبتها 31.2% من بين جميع الأسر في البلاد، وتلتها الأسر المكونة من فردين بـ 28%، والأسر المكونة من 3 أفراد بـ 20.3%، والأسر المكونة من 4 أفراد بـ 15.8%.

وقال التقرير إن عدد الأسر المكونة من فرد واحد مستمر في الزيادة، حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدلات زيادة عدد الأسر المكونة من فرد واحد 86 ألف أسرة، والأسر المكونة من فردين 83 ألف أسرة، فيما شهد عدد الأسر المكونة من 3 أفراد و4 أفراد 5 أفراد انخفاضا بمقدار 14 ألف أسرة و62 ألف أسرة و22 ألف أسرة سنويا على التوالي.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن يمثل عدد الأسر المكونة من فرد واحد 39.6%، والأسر المكونة من فردين 36.2% من بين إجمالي عدد الأسر في البلاد حتى عام 2050، حيث ستبلغ حصة الأسر المكونة من فرد واحد وفردين 75.8% من إجمالي عدد الأسر، بينما من المتوقع أن تنخفض حصة الأسرة المكونة من 3 أفراد و4 أفراد و5 أفراد لتصل إلى 16.6%، و6.2%، و1.3% على التوالي.

يشار إلى أن التقدير المستقبلي للأسر يستخدم كإحصاءات أساسية لتحديد اتجاهات السياسات الرئيسية للبلاد، بما في ذلك الإسكان والرعاية والتوظيف.

ويرجع السبب في زيادة عدد الأسرة المكونة من فرد واحد وفردين إلى عدة ظواهر اجتماعية، أهمها: عدم الزواج لدى الشباب، وانخفاض الخصوبة، وزيادة الشيخوخة، بالإضافة إلى الزيادة في العمر المتوقع.

والأمر المثير للقلق هو زيادة عدد الأسر المكونة من فرد واحد من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، حيث من المتوقع أن تصبح تلك الأسر أكثر من نصف عدد الأسر المكونة من فرد واحد حتى عام 2050، وهو ما سيتطلب تكلفة اجتماعية بالغة لرعاية المسنين.