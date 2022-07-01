서상학: 오늘 첫 수업은 권교수님이시죠?

أول درس اليوم للأستاذ كون، أليس كذلك؟

권혁필: 네.

نعم.

최희수: 살살해. 살살. 애들 초장부터 잡지 말고.

فلتكن لطيفا عليهم. لا تصبح صارما من اليوم الأول.





شرح التعبير

كلمة 살살 هي وصف للمس أو الإمساك بشيء ما بنعومة بلا قسوة.

ويستخدم التعبير 살살해 عندما يكون المستمع يتحدث أو يفعل شيئا ما بشكل قاسي فتلطب منه أن يكون لطيفا أو تنصحه بأن يكون أكثر لطفا أو نعومة.

عادة ما تأتي بعد 살살 أفعال من نوعية 다루다 بمعنى يتعامل، 만지다 بمعنى يلمس، وغيرها.





شرح الأمثلة

① 가: 새로 들어온 직원이 너무 예의가 없어. 내가 따끔하게 한마디 해야겠어.

الموظف الجديد غير مهذب بالمرة. سأعلمه درسا قاسيا.

나: 너무 심하게 말하지 말고 살살 해.

لا تتحدث بشكل مبالغ فيه، وكن لطيفا.

② 가: 우리 애 야단 좀 쳐야겠어요. 너무 말을 안 들어요.

يجب أن أؤنب الطفل قليلا، لا يستمع إلى كلامي البتة.

나: 아직 어린애잖아. 야단치더라도 좀 살살 해.

لا يزال طفلا صغيرا، حتى عند توبيخه كن لطيفا قليلا



