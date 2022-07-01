



أصدر البروفسور الفخري بجامعة هان يانغ الكورية "لي هي سو" كتابا جديدا بعنوان "أصل تاريخ البشرية" تناول فيه حوالي 12 ألف عام من تاريخ الحضارات في الشرق والشرق الأوسط.

وأكد البروفسور لي في كتابه الجديد الذي يبلغ عدد صفحاته حوالي 700 على أن التاريخ في الشرق والشرق الأوسط والذي أسيء فهمه من المنظور المتمركز على الغرب يمثل جذور أو أصل تاريخ البشرية.

واتبع عن كثب مسار التاريخ البشري للشرق والشرق الأوسط من حضارات الشرق القديمة بما في ذلك حضارات الحيثيين وفريجيا ثم تاريخ الممالك الإسلامية بعد القرن السابع إلى صعود وسقوط الإمبراطوريات العثمانية والمغولية في العصر الحديث.

كما شرح أنظمة الحكم التي تم إنشاؤها داخل السياق السياسي لكل بلد والأحداث الجيوسياسية الرئيسية فيه إلى جانب الأديان والثقافات بطريقة سهلة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم المؤلف في مختلف أجزاء كتابه الكثير من رحلاته إلى المواقع التاريخية المتنوعة في الشرق الأوسط مما يتيح للقراء فرصة للشعور بالنكهة الأدبية للإمبراطوريات بشكل حي.

الجدير بالذكر أن لي يعتبر أول كوري يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة اسطنبول في تركيا وظل يعمل عالما إنثروبولوجيا وخبيرا بارزا في تاريخ الشرق الأوسط والثقافة الإسلامية. فمن المتوقع أن يساهم كتاب هذا العالم الكبير كثيرا في زيادة تعميق فهم الكوريين حول تاريخ الشرق الأوسط والحضارة الإسلامية.