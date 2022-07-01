تنظيم الرحلات الجوية بين كوريا والسعودية أغسطس القادم

ⓒ Getty Images Bank

من المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمة الكورية "سيول" ونظيرتها السعودية "الرياض" في منتصف شهر أغسطس القادم.

وقد نظمت الهيئة السعودية للسياحة "معرض طريق سيول لعام 2022" في فندق شيلا في سيول يوم الاثنين الماضي حيث صرحت بأنه سيتم تنظيم الرحلات 3 مرات أسبوعيا في البداية.

وتتوقع الهيئة السعودية أن يسهم تشغيل الرحلات المباشرة في تسارع التبادلات السيايحة بين البلدين.

وقال "الحسن الدباغ" كبير مسؤولي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الهيئة السعودية، إن المملكة العربية السعودية تعمل على إنشاء أكبر مقصد سياحي حجما في العالم.

وأوضح أنها تكرس جهودها لبناء مقصد جديد وطريف من أجل جذب الكثير من المسافرين الكوريين، مشيرا إلى أن تنظيم رحلات الخطوط الجوية السعودية سيأتي في إطار هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن جمال السعودية يكمن في التنوع والسحر والأصالة والدفء وكرم ضيافة المواطنين السعوديين، مشيرا إلى أنهم يفهمون جيدا احتياجات المسافرين الكوريين الذين يحبون تذوق الأطعمة المحلية وزيارة المعالم التاريخية إلى جانب التسوق.

وأكد على أنهم مستعدون تماما للاستجابة لتطلعات الكوريين هذه. ويشار إلى أن هيئة السياحة السعودية أبرمت 9 مذكرات للتفاهم مع وكالات السفر الكورية الرئيسية خلال هذا الأسبوع.

وتوجد في المملكة العربية السعودية 7 مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وأكثر من عشرة آلاف موقع أثري. ومنها منطقة عسير الجبلية التي تضم أفضل قرية سياحية تم اختيارها من قبل منظمة السياحة العالمية العام الماضي، ومدينة جدة التي تعتبر مركزا فنيا وثقافيا.