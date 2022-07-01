ⓒ YONHAP News, worldtaekwondo.org

زار كوريا "وائل الفراج" لاعب التيكوندو من اللاجئين السوريين من أجل المشاركة في الدورة الـ25 لبطولة رياضة التيكوندو الآسيوية.

وقال الاتحاد العالمي للتيكوندو إنه شارك بصفته لاعبا لفريق اللاجئين للاتحاد العالمي في البطولة التي أقيمت في مدينة "تشون تشن" من الـ24 إلى الـ27 من الشهر الماضي ثم في مسابقة "تشون تشن" المفتوحة لرياضة التيكوندو التي أقيمت خلال يومي الـ29 والـ30.

تجدر الإشارة إلى أن الفراج بدأ في ممارسة الرياضة في معسكر الأزرق للاجئيين السوريين في الأردن منذ عام 2016 وحصل على الدرجة الأولى وأصبح الأول في معسكره.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الفراج في مسابقة دولية للتيكوندو خارج الأردن بعد بطولة الفجيرة المفتوحة الإماراتية في شهر فبراير الماضي.

وقد ظل يواجه الكثير من الصعوبات في المشاركة في البطولتين المقامتين في كوريا إلا أنه نجح في المشاركة بفضل التعاون الوثيق بين الاتحادات الدولي والآسيوي والكوري للتيكوندو والحكومتين الأردنية والكورية.

وقدم الفراج نفسه قائلا إنه لاجئ وجد حياة جديدة بفضل التيكوندو، وأضاف أن هناك أكثر من 100 مليون لاجئ نتيجة للحروب والأمراض والمجاعات وغيرها في مختلف أنحاء العالم، وأنه يشعر بشرف كبير للمشاركة في مسابقات دولية ممثلا لهم.

وقال أيضا إنه أصبح أقوى جسديا في أثناء تعلم التيكوندو، لكن التغيير الأكبر كان اكتساب الثقة في حياته من خلال التيكوندو، مشيرا إلى أنه فاز بالاعتراف من مجتمع اللاجئين حيث يقوم بالتوسط عند نشوء نزاعات بين اللاجئين.

ويتدرب الفراج حاليا على التيكوندو استفادة من منحة ظلت اللجنة الأولمبية الدولية تقدمها إليه منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يشارك ضمن فريق اللاجئين في أولمبياد باريس لعام 2024.