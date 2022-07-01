إقامة الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية الكورية والجزائرية

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قام وفد برئاسة "كيم جانغ هيون" مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكورية بزيارة إلى الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبرمت علاقات مشاركة استراتيجية مع كوريا.

وقد أقامت الوزارة الكورية مع نظيرتها الجزائرية الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية يوم الـ21 من الشهر الماضي.

وقال المدير كيم في الاجتماع إن علاقات التعاون بين البلدين تم تعميقها في مختلف المجالات بما في ذلك الإنشاءات والمصانع والتعاون الإنمائي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1960.

كما أشار إلى أن الشركات الكورية ظلت تشارك مشاركة فعالة في تنفيذ مختلف مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية هناك رغم ظروف جائحة كورونا وطلب من الجانب الجزائري إيلاء اهتمام خاص بحل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية هناك.

أما نظيره الجزائري "بوميدين غاناد" فقد اقترح تفعيل التعاون في مجال الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. وقال إن هناك قانونا جديدا للاستثمار في الجزائر سيسهم كثيرا في تخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية هناك.

علاوة على ذلك، ناقش الطرفان سبل التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية إلى جانب تبادل الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه الجزيرة الكورية.

كما أعربا عن أملهما في إعادة تنشيط التبادلات البشرية التي كانت صعبة بسبب جائحة كورونا واتفقا على الحاجة إلى استئناف اللجنة الاقتصادية الكورية الجزائرية المشتركة التي لم تنعقد منذ عام 2007.