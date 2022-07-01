وول جونغ ميونغ / غناء / وول جونغ ميونغ

مع مرور الوقت، تختلف عادات الشعوب ، وكذلك حياة الناس، والمظاهر الثقافية في محيطهم. والتراث التقليدي لأي بلد هو ميراث قيم للغاية لهذا البلد، إذ يجمع بين أفراده عبر العصور الطويلة. أما في العصور الحديثة، فنجد أن الحفاظ على تلك التقاليد الموروثة أمرًا يزداد صعوبة مع مرور الوقت. ومن أمثلة ذلك موسيقى "جونغ-ميو" الجنائزية الكورية التراثية، وهي من ضمن التراث الإنساني غير الملموس التابع لليونسكو. وكانت تعزف أثناء أداء ملوك جوسون لمراسم التبجيل الجنائزية لأسلافهم من الملوك والملكات. وتتميز موسيقى "جونغ-ميو" بقيمتها الثقافية العالية. لكن الكوريين المعاصرين لا يدركون هذه الأهمية الكبيرة بصورة كافية. كما أن الكثير من الأغاني الشعبية التي اعتاد العامة أن يغنوها أثناء العمل في زراعة الأرز أو غيرها من الأعمال الريفية التي كان الناس يمارسونها قديمًا قد اختفت تمامًا وسط عمليات التحديث السريعة التي شهدتها البلاد. وقد دفعت هذه الظاهرة الحزينة، ظاهرة اختفاء تلك المظاهر التراثية القيمة، محبي الثقافة التراثية إلى تسجيل الميراث الثقافي الضائع، والبحث عن طرق جديدة لحفظها ودمجها في المجتمع الحديث. ومن ضمن تلك المشاريع "سلسلة الموسيقى الحية" التي ابتكرها المركز القومي لموسيقى الكوغاك. وهو مشروع يقوده فنانو موسيقى الكوغاك التراثية الذين يبتكرون نسخًا حديثة من الأغاني التراثية كي يستمتع بها الجميع.

يمكن لأي شخص أن يغني الأغاني الشعبية وأن يستمتع بها، أما أغاني الجابغا، فكان المطربون المحترفون هم من يؤدونها على الأغلب بحضور جمهور من المستمعين. والنسخة الأصلية من "دالغوري" كانت تُغنى بمصاحبة طبول الجانغو المزدوجة، وكانت كلماتها مكتوبة باللغة الكورية القديمة التي يصعب على الجماهير المعاصرة فهمها. وتتحدث بعض كلمات الأغنية "الصديق الذي يشاطر النوم، وأنت سمائي وأرضي"، فهي أغنية تتحدث عن الحب. وليس من السهل على الجماهير المعاصرة أن تفهم كلمات هذه الأغنية كما ذكرنا. ولذلك، استمعنا إلى نسخة حديثة منها كتبت كلماتها بأسلوب يسهل فهمه. فعلى سبيل المثال، بدلًا من "الصديق الذي يشاطر النوم، وأنت سمائي وأرضي" ذكرت الأغنية المحدثة: "بشرتك الحريرية ودفئك صارا غطاء يلفني".

كان جمهور أغاني الكاسا الرئيسي هم الطبقة العليا من المجتمع، الذين كانوا يملكون المال الكافي لاستدعاء الموسيقيين المحترفين. وبما أن أغاني الكاسا كانت مخصصة للنبلاء والأثرياء، فقد كانت بطيئة الإيقاع، وكانت دائمًا ما تدور حول المعامي الكبيرة والأهداف السامية أو عن طريقة الاستمتاع بالطبيعة. وتبدأ أغنية "سويانغ سانغا 수양산가" بالإشارة إلى قصة إخوة من الصين فرضوا على أنفسهم نفيًا إجباريًّا في جبل "سويانغ سان"، وبقوا هناك حتى ماتا من الجوع. وقد ذكرت الأغنية عددًا من الشخصيات الصينية القديمة، وأيضًا قيمة الاستمتاع بالحياة الريفية. والنسخة الموسيقية من هذه الأغنية استوحت من الأغنية الأصلية روحها، وحولتها إلى أنغام تعزف على آلة "يانغم" الوترية التراثية. وربما يعرف بعض مستمعينا الصوت المعدني الذي يميز اليانغم، والتي يعني اسمها: الآلة الموسيقية الآتية من الغرب.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "وول جونغ ميونغ 월정명"غناء "كيم وول-ها 김월하".

- "نوريكّاراك 노랫가락" غناء "لي هي-وان 이희완".

- "وول جونغ ميونغ 월정명" غناء "جي مينا 지민아"، وعزف "هوانغ جينا 황진아" على الكومونغو.



