غلاء الأسعار يدفع الموظفين لتناول الغداء في المكاتب بدلا من المطاعم

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تشهد كوريا مؤخرا زيادة في عدد الذين يتناولون الغداء في المكاتب بدلا من المطاعم، خاصة فيما بين الموظفين الشباب. وهناك أسباب، الأول يرجع إلى ارتفاع الأسعار، بدءا من أسعار المساكن، والمواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه، مما يرفع سعر الطعام في المطاعم. على سبيل المثال في مطعم الكي بي أس، يبلغ ثمن الغداء 5 آلاف وون أي حوالي 4 دولارات، وهو سعر معقول، لكن المطاعم أمام المبنى أو في المنطقة، في المتوسط يرتفع ثمن وجبة الطعام إلى 10 آلاف وون أي الضعف. ومع شرب فنجان قهوة بعد الغداء، سيكون المبلغ 15 ألف وون، وهو ما يشكل عبئا ماليا على الموظفين. لذلك، يأخذون صناديق الغداء من البيت أو يشترون وجبات بسيطة وبسعر أرخص، ثم يتناولونها في المكاتب في اثناء غياب الآخرين. ايضا يطلب بعض الموظفين من المطعم توصيل الأكل مثل النودل الأسود، وتناوله في المكاتب، وذلك يعبر قانوني في كوريا على النغيض من بعض الدول على سبيل المثال فرنسا التي يعتبر فيها تناول الطعام في المكاتب يخالف قانون العمل. وكان قد تم سن هذا القانون في أعوام القرن قبل الماضي، أي خلال فترة الثورة الصناعية، حيث طالت ساعات العمل في المصانع. ولذلك، برزت أهمية الحفاظ على صحة العمال من خلال عملية التهوية في المصانع، وبالتالي تم سن قانون التهوية في اثناء وقت الغداء، أي في اثناء غياب العمال عن المصانع لتناول الغداء في عام 1894. ويهدف هذا القانون إلى ضمان حق العمال لتناول الغداء والراحة، وبموجب ذلك، تم حظر تناول الغداء داخل المكتب. لكن خلال فترة وباء كورونا تم تعديل القانون الذي يسمح للموظفين بتناول الغداء داخل أماكن العمل، ومؤخرا تم حظره مجددا.

في هذه الأيام، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فإن الحرارة الملتهبة الحالية التي تتجاوز 30 درجة مئوية، تمنع الموظفين من تناول الغداء في المطاعم خارج مبنى الشركة. في الحقيقة، هذه الدرجة ليست عالية مقارنة مع البلدان العربية في فصل الصيف، لكن الصيف في كوريا مختلف تماما، حيث يعاني الناس من الرطوبة العالية، بينما يكون الصيف في البلدان العربية، جافا صافيا رغم درجة الحرارة العالية.

بألاضافة الى ذلك، خطورة الإصابة بفيروس كورونا تشجع الموظفين على تناول الغداء في المطعم داخل مبنى الشركة. وتبين ذلك في استبيان، حيث أجاب 43.7 بالمائة من الموظفين بأنهم يفضلون تناول الغداء في المطعم داخل الشركة، ثم جاء حمل صندوق الغداء الشخصي، ثم استخدام خدمة توصيل الغداء إلى المكتب.