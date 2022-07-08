ظهور عائلة الكيانات الآلية وسط مدينة نيويورك للترويج للتراث الثقافي الكوري

ⓒ Korea Cultural Heritage Foundation

مؤخرا ظهر 3 إخوة كوريين عملاقة وسط مدينة نيويورك، وذلك بغرض الترويج للتراث الثقافي الكوري. أسماء هؤلاء الاخوة هم "هو HO"، و"كون KON"، و"هيل HAIL". واسم "هو" يعني السماء، ويحمل "كون" معنى "الأرض"، بينما يعني "هيل" الشمس المشرقة على البحر. و"هو" و"كون" توأمان، بينما "هيل" هي الأخت الكبيرة. هذه العائلة ترمز إلى مكونات كوكب الأرض. هذه العائلة هي الأولى من نوعها في كوريا، أي العائلة المكونة من الكيانات الآلية.

يُشار الى أن ظهور هؤلاء الإخوة على لوحة الإعلان العملاقة وسط مدينة نيويورك، كان الإعلان عن بداية الحملة الخاصة بالتراث الثقافي لعام 2022، التي تنظمها وكالة الثروة الثقافية والمؤسسة الكورية للكنوز الثقافية معا. مع هاتين المؤسستين، تم تصوير هؤلاء الإخوة لمقطوعات فيديو تضم التراث الثقافي والمعالم الثقافية الموجودة في كل أنحاء كوريا. مثل منطقة "هوا سونغ" في مدينة "سو وان" المشهورة بوجود قلعة تحيط بقصر ملكي من فترة مملكة "تشو سون"، ومدينة "كانغ ننغ" شرق البلاد، والمتميزة بوجود البيوت الكورية التقليدية التي عاش فيها النبلاء وكبار المسؤولين في المملكة. وهذه المنطقة تتميز بروعة تلك البيوت وتعتبر مصدرا ثمينا للتعرف على أسلوب السكن والمعيشة خلال فترة أواخر المملكة.

تجدر الأشارة الى أن هذه المنطقة تُعرف كمدينة يوجد فيها العديد من شواطئ البحر والمقاهي المميزة والمطاعم، لكنها تعتبر أيضا مدينة تراثية ثقافية مهمة في التاريخ الكوري. بفضل هؤلاء الإخوة، ستصبح هذه المنطقة أكثر شهرة بين السياح الأجانب، وعشاق التاريخ الكوري. إلى جانب ذلك، يضم الفيديو رحلة الإخوة إلى مدينة "آن دونغ"، حيث إذا شاهدنا الفيديو سنعشر وكأننا نسافر إلى هذه المعالم والمناطق برفقة الإخوة. وسوف تُعرض مقطوعات الفيديو على لوحة الإعلان وسط المدينة ابتداء من اليوم السابع والعشرين من الشهر الماضي، لمدة شهر.

يُذكر أن لوحة الإعلان في "تايم سكوير time square" في مدينة "نيويورك" قد أُستخدمت في العام الماضي كنافذة لتعريف العالم بالتراث الثقافي الكوري، من خلال عرض الزي الكوري التقليدي "هان بوك" والأغنية الكورية "آريرانغ".