العجز المالي يجبر بلدية سيول على بيع أسماء محطات المواصلات العامة

ⓒ YONHAP News, Seoul Metro

يجد الزائرين الى العاصمة سيول مؤخراً تغييرات في بعض أسماء محطات المترو، ومحطات الأوتوبيس أيضا، لأن بعض المحطات أصبحت تحمل اسم بعض المؤسسات الكبرى أو المباني الضخمة القريبة من المحطة. جاء ذلك بهدف التعويض عن العجز المالي الذي تعاني منه الشركات التي تدير المترو، ومؤخرا تم بيع اسم محطة "نون هيون" بالخط السابع إلى المستشفى المتخصص في العين، مقابل 900 مليون وون، أي حوالي 700 ألف دولار. لكن ذلك لا يعني تغيير اسم المحطة، حيث سيُطلق على هذه المحطة اسمها الأصلي واسم المستشفى معا. وسوف يكون ذلك أكبر طريقة للترويج بالنسبة للمستشفى. وبالإضافة إلى هذه المحطة، في العرض الذي اُجري بمشاركة 50 محطة، تم اختيار محطة في الخط الثاني الأخضر، ومحطة في الخط الرابع الأزرق. في الحقيقة، هذا المشروع بدأ في عام 2016 كطريقة لحل المشاكل المالية التي تواجهها مؤسسة "سيول" للمواصلات العامة، وخلال الـ6 سنوات الماضية، باعت المؤسسة أسماء 33 محطة، لتربح حوالي 90 مليون دولار.





بالإضافة إلى أسماء محطة المترو، قررت إدارة بلدية "سيول" بيع أسماء محطات الأوتوبيس أيضا إلى المؤسسات الخاصة. وكل ذلك من أجل التعويض عن العجز المالي المزمن الذي تعاني منه مؤسسة "سيول" للمواصلات العامة. ويرجع السبب إلى أجرة المواصلات المتدنية، حيث تبلغ أجرة المترو والباص أقل من دولار واحد، واستمر هذا منذ عام 2015. خاصة خلال فترة كورونا انخفض عدد الركاب، وبالتالي انخفض الدخل، بينما ارتفعت أسعار كل شيء إلا أجرة المواصلات العامة، بالتالي تعاني المؤسسة من عجز مالي. لذلك يتم التطرق إلى بعض الطرق المساهمة في تخفيف العجز، مثل رفع سن المسنين الذي يمُنح لهم حق استخدام المواصلات مجانا من 65 سنة إلى 70 سنة. مع رفع أجرة المواصلات، إلى جانب تحقيق عوائد من خلال بيع أسماء محطات المترو أو الأوتوبيس إلى المؤسسات المدنية.