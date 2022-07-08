أغلبية الكوريين يؤيدون تمديد سن التقاعد من العمل

ⓒ YONHAP News

أظهرت نتيجة مسح أن نسبة الموافقين على رفع معيار سن الكبار الخاص لتلقي المعاشات الأساسية وفائدة ركوب المترو بالمجان أعلى بضعفي نسبة المعترضين. وأجرت أربع وكالات كورية لاستطلاعات الرأي بما في ذلك وكالة "كوريا ريسيرش 코리아리서치" مسحا على ألف واثنين من الكوريين رجالا ونساء تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما خلال يومي السابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الماضي. وتبين في هذا المسح أن اثنين وستين بالمائة من المشاركين يوافقون على خطة رفع معيار سن الكبار المستفيدين من مختلف الفوائد الاجتماعية، من خمسة وستين عاما حاليا إلى سبعين عاما، بينما اعترض عليها أربعة وثلاثون بالمائة. وحول تمديد سن التقاعد من العمل من ستين عاما إلى خمسة وستين عاما، وافق عليه أربعة وثمانون بالمائة بينما اعترض عليه ثلاثة عشر بالمائة. وبالنسبة للرأي القائل بضرورة قبول المهاجرين الأجانب بشكل إيجابي وافق عليه ثلاثة وأربعون بالمائة بينما اعترض عليه خمسون بالمائة. وحول إصلاح المعاشات الوطنية من أجل تخفيف أعباء الأجيال القادمة وافق عليه ثمانية وأربعون بالمائة بينما اعترض عليه خمسة وأربعون بالمائة. وحول دفع معاشات الموظفين الحكوميين والجنود والمدرسين بمعيار متساو مع المعاشات الوطنية، وافق عليه ثلاثة وستون بالمائة بينما اعترض عليه ستة وعشرون بالمائة. كما هو معروف، فإن كوريا تشهد انخفاضا كبيرا في نسبة الخصوبة وارتفاعا كبيرا في نسبة كبار السن ولهذا فإنها في حاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات خاصة في مجالات الوظائف والمعاشات والخدمات الاجتماعية ولكنها على ما يبدو في حاجة أيضا إلى المزيد من المناقشات الاجتماعية ذات الصلة.