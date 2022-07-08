أكبر شركات التقنية تبدأ في تطبيق نظام العمل عن بعد

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بدأت شركتا "نيفر" و"كاكاو" اللتان تعتبران من أهم الشركات الكورية المتخصصة في تقنية المعلومات، في تطبيق نظام العمل عن بعد اعتبارا من أمس الاثنين. يذكر أن تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل مؤقت قد بدأ في البلاد نتيجة لانتشار جائحة كورونا ولكن أصبح النظام الآن نموذج عمل أساسيا رغم دخول مرحلة الانتهاء من الجائحة. وقد بدأت شركة نايفر أمس في تطبيق نظام العمل المتصل الذي يسمح لموظفيها اختيار ما بين نموذج العمل عن بعد ونموذج العمل المكتبي.

الجدير بالذكر أن نموذج العمل عن بعد يشير إلى القيام بالعمل عن بعد طوال خمسة أيام من أيام الأسبوع بينما يشير نموذج العمل المكتبي إلى الذهاب إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل. ويمكن للموظفين اختيار ما بين هذين النموذجيْن كل ستة أشهر بعد أن يضعوا في الحسبان ظروفهم الشخصية وحالات المشروعات التي ينفذونها. وقبل أول تطبيق لهذا النظام، اختار خمسة وخمسون بالمائة من موظفي الشركة نموذج العمل عن بعد بينما اختار خمسة وأربعون بالمائة منهم نموذج العمل المكتبي. وبالنسبة للذين اختاروا العمل عن بعد يمكنهم القيام بالعمل عن بعد في أي مكان يريدونه بما في ذلك بيوتهم. أما الذين اختاروا نموذج العمل في المكتب فيكتفون بالذهاب إلى مكاتبهم ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل. وقدمت نيفر خدمة نقل المواد الخاصة للموظفين العاملين عن بعد والتي كانت موجودة في مكاتبهم إلى بيوتهم. كما تنوي الشركة تقديم مقاعد ثابتة في المكاتب ووجبات غداء وعشاء المجانية للموظفين الذين اختاروا العمل في المكتب. وأيضا أدخلت شركة كاكاو نظام العمل الدائم عن بعد بدءا من أمس حيث بدأ موظفوها في القيام بأعمالهم بحرية في أي مكان يختارونه بأنفسهم. لكن الشركة خصصت ما بين الساعة الثانية والخامسة من بعد الظهر كوقت دخول الجميع من أجل القيام المركز بالعمل. وأوصت الشركة بإجراء لقاءات خارج الشبكة مرة واحدة كل أسبوع واستخدام القنوات الصوتية بين أعضاء أقسامها من أجل استكمال المهام التي يصعب حلها عبر الإنترنت فقط. علاوة على ذلك ستقوم كاكاو بتنفيذ نظام عطلة الجمعة بدءا من الاثنين القادم. ويتمثل النظام في تخصيص يوم الجمعة كل أسبوعين كعطلة حتى يعمل موظفوها أربعة أيام فقط في الأسبوع كل أسبوعين. وتنوي الشركة تحليل البيانات الخاصة لنظام العمل وإجراء المسوح ذات الصلة لتنفيذ نظام محسن في شهر يناير القادم. ومع تنفيذ الشركتين نظام العمل عن بعد بشكل كامل، تتجه الأنظار إلى شركات تقنية المعلومات حول ما إذا كان سيتم نشر هذا النظام إلى شركات أو قطاعات أخرى.