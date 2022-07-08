الهروب من صخب المدن من خلال الرحلات والتخييم في الريف

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هذه الأيام يزداد عدد الكوريين الذين يغادرون المدن ويقيمون في أكواخ في الطبيعة خلال نهايات الأسبوع. يرجع السبب في ذلك إلى رغبتهم في ترك المدن الصاخبة والأقامة في أكواخ لفترة قليلة ثم العودة إلى حياتهم العادية. فعلى سبيل المثال، بدأ الموظف "اوه سُنغ كوان 오승권" الذي يبلغ عمره ثلاثة وثلاثين عاما في ممارسة نموذج الإقامة في كوخ في نهايات الأسبوع منذ عام واحد. وقام "أوه" الذي يسكن مع أسرته في مدينة، ببناء كوخ في ضاحية مدينة "يونغ إين" في مقاطعة كيونغ كي في نهاية العام الماضي الذي شهد ذروة جائحة كورونا. وقد فضّل بناء كوخ يسمح له بالإقامة بالقرب من الطبيعة على شراء سيارة بقيمة عشرات الآلاف دولار. وقال إنه مارس نوعا من الاستهلاك القيم اختاره بنفسه بدلا من شراء سيارة أو القيام برحلات إلى الخارج. وأضاف أنه شارك في دورة خاصة لبناء البيوت تنظمها شركته ثم قام ببناء كوخه بنفسه من أجل توفير تكلفة البناء. ورغم أن مساحة كوخه لا تبلغ سوى عشرين مترا مربعا إلا أنه يضم علية صغيرة إلى جانب غرفة للمعيشة وأريكة خشبية عريضة. وقال إنه يقيم بمفرده في الكوخ ويركز على هوايته الخاصة. وأكد أنه يشعر بسعادة كبيرة بالمعيشة في ذلك الكوخ رغم عدم القيام بأشياء خاصة.