احتفال بالاختتام الناجح لحدث قراءة الكتب في مكتبة ميدان سيول





أعلنت بلدية سيول يوم الاثنين أن أحداث قراءة الكتب في النصف الأول من هذا العام قد اكتملت بنجاح في مكتبة "ميدان سيول" وسط العاصمة، وهي أول مكتبة خارجية في كوريا افتتحت بمناسبة "اليوم العالمي للكتاب". وهذا الحدث، الذي خططت له بلدية سيول للسماح للعديد من المواطنين بالجلوس في ميدان سيول والاستمتاع بالقراءة، استفاد منه حوالي 45 ألفا مواطن، حيث سرعان ما ظهر كمكان جذاب في سيول. وفي استطلاع تم إجراؤه على 600 مواطن شاركوا في الحدث، أجاب 96% منهم بأنهم راضون عن الفعاليات، وأجاب 94% منهم بأنهم يرغبون في زيارته مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن العامل الأكثر شعبية في هذا الحدث الذي أقيم في ميدان سيول هو أنه تم تنظيمه كساحة ثقافية مفتوحة، بحيث يمكن للمواطنين الاستمتاع بالعروض والمعارض في مكان واحد، بالإضافة إلى قراءة الكتب. وخلال النصف الأول من الحدث، تمت إقامة ما مجموعه 84 عرضا، بما في ذلك 57 عرضا في الشوارع، و15 حديثا عن الكتب، و12 حكاية خرافية، وتم عرض 330 عملا بما في ذلك لوحات وصور، مما زاد من تنوع مكونات الحدث.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الحدث معروفا بشكل أكبر من خلال الدعاية الطوعية للمواطنين، وتجاوز عدد منشورات الهاشتاغ المتعلقة بـ"قراءة كتاب في ميدان سيول"، 2189، وأصبحت عبارة رئيسية شائعة. وخلال أحداث النصف الأول من العام، سجل معدل ضياع الكتب 1.7%، وسجل معدل ضياع المعدات، ونسبة التخلص من القمامة 0%، مما يبرز الوعي المدني الممتاز لمواطني سيول. وفي الوقت نفسه، للاحتفال بالاختتام الناجح للحدث في النصف الأول من العام، ستقيم بلدية سيول حفل كتاب في ميدان سيول من الساعة 2 إلى 9 مساء يوم 7 يوليو. وهناك برامج وفعاليات متنوعة مع كتّاب مشاهير بالإضافة إلى عروض تهنئة للعديد من المطربين المشهورين، لذلك من المتوقع أن نشهد أجواء احتفالية مثيرة. وسوف تنتهي جميع الأحداث المتعلقة بقراءة الكتب في ميدان سيول في النصف الأول من العام بحفل الكتاب. وبعد أخذ استراحة قصيرة، ستبدأ أحداث النصف الثاني من العام مرة أخرى في سبتمبر القادم. وفي النصف الثاني من العام، سيتم توسيع نطاق وساعات عمل الحدث بشكل أكبر. حيث تخطط بلدية سيول لتوسيع منطقة التشغيل من نصف ميدان سيول إلى ميدان سيول بأكمله. كما تخطط أيضا لزيادة عدد الكتب التي توفرها المدينة من 3000 إلى 5000، وتمديد ساعات عمل الحدث حتى يتمكن المزيد من المواطنين من الاستمتاع بالحدث على مهل.