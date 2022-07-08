آر إم قائد فرقة بي تي إس يخطط لإنشاء متحف فني

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هناك الكثير من الحماس لرؤية "المجموعة الفنية لكيم نام جون" أو "آر إم"، قائد فرقة بي تي إس، والمليئة بأعمال كبار الفنانين الكوريين. هذا لأن "آر إم" قائد فرقة بي تي إس، المعروف بحبه للفن، أعلن أنه يخطط لإنشاء متحف صغير لعرض أعماله الفنية. وجاءت هذه الملاحظات خلال محادثة مع "مارك شبيكلر"، المدير العالمي لمعرض الفن، حيث ظهر "آر إم" في البودكاست الأمريكي "The Art Basel" من "Art Basel International Art Fair" يوم 28 يونيو. وقال "آر إم" إن لديه خططا لإنشاء متحف صغير لعرض أعماله الفنية التي يمتلكها، وعبّر عن رغبته في إنشاء مساحة عرض حيث يمكن للناس مشاهدة مجموعته في أي وقت. وأوضح سبب قراره لبناء متحف خاص به في المستقبل، قائلا إنه لا يوجد عدد كافٍ من المعارض الفنية أو صالات العرض في كوريا، مما يجعل من الصعب على الكوريين والأجانب الذين يزورون كوريا مشاهدة أعمال الفنانين الكوريين العظماء. وفي غضون ذلك، كلما كان لديه وقت، يقوم بتحميل صور لزياراته للمتاحف الفنية، في الداخل والخارج على حد سواء، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. وبفضل ذلك، فإن ما يسمى بـ"'جولة آر إم"، والتي تشمل المعارض التي زارها واحدا تلو الآخر، تحظى بشعبية بين عشاق بي تي إس. ووفقا لأحد أمناء المتاحف الفنية، فإنه عادة ما يراقب المعرض بهدوء ثم يختفي، لذلك لا يعرف القيمون على المتحف عن زيارته للمعرض إلا بعد الاطلاع على انستغرام الخاص به أو قراءة مقال. وفي عالم الفن، نما تأثيره كثيرا لدرجة أنه منذ عدة سنوات، تم تقسيم المعارض المحلية إلى معارض زارها "آر إم" ومعارض لم يزرها.

ومن ناحية أخرى، أشار "آر إم" إلى اللحظة التي زار فيها متحف شيكاغو للفنون في عام 2018 كفرصة لفتح عينيه على الفن. ووفقا لقوله، فإنه عادة ما يملأ وقت فراغه بيوتيوب ونيتفليكس في أثناء قيامه بجولة في الولايات المتحدة وأوربا. ومع ذلك، يُقال إنه شعر بإثارة قوية عندما شاهد أعمال فنانين مشهورين في متحف شيكاغو للفنون، الذي زاره بالصدفة ذات يوم. وأيضا، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام في نهاية العام الماضي، عبّر بوضوح عن الشعور السائد في ذلك الوقت من خلال تذكر اللحظات المؤثرة التي شعر بها عندما شاهد الأعمال الفنية. ومن المعروف أن لديه حاليا مجموعة كبيرة من الأعمال لفنانين كوريين رائدين، مما يرفع التوقعات حول مجموعته الفنية.