معهد الملك سيه جونغ يبدأ دورة تعليمية عبر الإنترنت للأجانب





أعلنت مؤسسة معهد الملك سيه جونغ، وهي المؤسسة المسؤولة عن تعليم اللغة الكورية والثقافة الكورية في الخارج، انها ستقوم بتنفيذ دورة تعليمية عبر الإنترنت للأجانب. وفي السنوات الأخيرة، بسبب فيروس كورونا، تقلصت فرص الدراسة وجها لوجه بشكل كبير، حيث توجد العديد من الصعوبات أمام المتعلمين الأجانب الذين يدرسون اللغة الكورية. لذلك فأن هذه الدورة التعليمية عبر الإنترنت التي تُقدّمها مؤسسة معهد ملك سيه جونغ بالتعاون مع بلدية سيول هي فرصة جيدة جدا للأجانب لتعلم اللغة الكورية. وسوف يتم تشغيل هذه الدورة التعليمية على أساس تجريبي من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر، ويمكن لأي شخص، بمن في ذلك العمال الأجانب والمهاجرون المتزوجون والمقيمون الأجانب الذين يعيشون في سيول والأجانب الراغبين في الهجرة إلى كوريا، دراسة اللغة الكورية بغض النظر عن الزمان والمكان. ويمكن القول إن هذا المنهج خاص لأنه يمكن للمتعلمين اختيار المنهج وفقا لاحتياجات التعلم الكورية المختلفة. وتتكون هذه الدورة من ثلاثة برامج رئيسية وهي: أولا، دورة بعنوان "Cyber Korean" حيث يمكن للمتعلمين من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط دراسة اللغة الكورية بمفردهم، وثانيا، دورة بعنوان "اللغة الكورية للعمال الأجانب"، وأخيرا، دورة بعنوان "K-wave Korean" حيث يمكن للمتعلمين تعلم اللغة الكورية من خلال محتوى البوب الكوري والدراما الكورية الشهيرة. وقد تم تنظيم البرامج التعليمية بطريقة ممتعة وعملية بحيث يمكن لأكبر عدد ممكن من الأجانب تعلم اللغة الكورية. وفي حالة دورة "Cyber Korean"، يتم توفير الترجمة بعشر لغات حتى مستوى المبتدئين، ولكن للأسف لم يتم توفير اللغة العربية بعد. ولكن مع استمرار زيادة عدد العرب الذين يتعلمون اللغة الكورية، سوف يتم دعم الخدمات العربية قريبا. وفي الوقت نفسه، تخطط المؤسسة لمواصلة التعاون مع بلدية سيول لنشر اللغة والثقافة الكورية، بدءا من التشغيل التجريبي لهذا المنهج. ومن المأمول أن تستمر المؤسسة في التعاون مع الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد لتوفير تعليم عالي الجودة للغة الكورية للعديد من الأجانب الذين يحتاجون إلى تعليم اللغة الكورية.