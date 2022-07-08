السفير/ سامي بن محمد السدحان: علاقات السعودية وكوريا قصة عشق قديم





وصف السفير/ سامي بن محمد السدحان سفير المملكة العربية السعودية في كوريا العلاقات بين سيول والرياض بأنها علاقات "عاطفية"، و"جميلة ومتطورة"، وأنها "قصة عشق قديم" منذ عام 1962. ويحكي السفير السعودي في مقابلة مع القسم العربي عن مسيرته في السلك الدبلوماسي حتى وصوله إلى سيول، ويقول إنه أحب كوريا منذ أن جاء إليها. وأشار السفير السدحان إلى أن السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري لكوريا، موضحا أن هناك العديد من الاتفاقات والمشروعات المشتركة الضخمة بين البلدين، وقال إن هناك مساعٍ لإنشاء متحف للصداقة بين البلدين في سيول. ووصف مرور 60 عاما على إنشاء العلاقات بين البلدين بأنه أمر ذو دلالة مهمة، ولذلك سيتم تنظيم احتفالات فنية وثقافية شاملة بهذه المناسبة في منتصف شهر أكتوبر القادم، في كلٍ من سيول والرياض. كما أشار السفير السعودي إلى أن المملكة فتحت أبوابها للسياح من كل دول العالم ورصدت ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من 800 مليار دولار للاستثمار في الثقافة والترفيه وجذب السياح. وقال إن هناك الكثير من التجارب الكورية الناجحة التي يمكن تسميتها بالمعجزة، والتي يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي يخطط لتنفيذها خلال فترة مهمته، وأبرزها الدبلوماسية العامة، حيث تسعى السعودية لتقديم مجتمعها للكوريين، وتجسيد العلاقات بين البلدين من خلال فيلم غير وثائقي، وأنه قد تم توقيع عدد من الاتفاقات في هذا الصدد مع شركات ترفيه كورية.

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