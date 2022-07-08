فوز عالم أمريكي من أصل كوري بميدالية فيلدز للرياضيات

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فاز العالم الأمريكي " هوه جون إي" الأستاذ في جامعة "برينستون" الأمريكية، والأستاذ في المعهد الكوري للدراسات المتقدمة، بميدالية "فيلدز"، التي توصف بأنها مثل جائزة "نوبل" في مجال الرياضيات. وتوزع ميداليات "فيلدز" في المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات الذي يعقد كل 4 سنوات.

وتم الإعلان عن فوز العالم "هوه" بميدالية "فيلدز" في حفل توزيع الميداليات الذي نظمه الاتحاد الدولي للرياضيات يوم الثلاثاء الماضي في جامعة "ألتو" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ليكون أول باحث من أصل الكوري يفوز بهذه الميدالية.

وتكرم ميدالية "فيلدز" التي يمنحها الاتحاد الدولي للرياضيات منذ عام 1936، الاكتشافات الاستثنائية لعلماء الرياضيات دون سن الأربعين الذين من المتوقع أن يحققوا إنجازات أكاديمية أكثر تميزا في المستقبل.

وعادة يختار الاتحاد الدولي للرياضيات ما يتراوح بين فائزَيْن و4 فائزين كل 4 سنوات، ليمنحهم ميداليات ذهبية وجوائز مالية تبلغ قيمتها 15 ألف دولار كندي.

وتم توزيع ميداليات "فيلدز" هذا العام على 4 علماء، هم الأوكرانية "مارينا فيازوفيسكا"، وهي ثاني امرأة تفوز بتلك الميدالية، والفرنسي "أوجو كوبان"، والبريطاني "جيمس ماينارد"، والأمريكي من أصل الكوري "هوه جون اي".

وتعتبر ميدالية "فيلدز" واحدة من أعلى درجات التكريم التي يمكن أن يحصل عليها عالم رياضيات. ويقال إن الفوز بهذه الميدالية أصعب من الفوز بجوائز "نوبل"، حيث يتوجب على العلماء الفائزين تحقيق نتائج بحثية عالمية المستوى في سن مبكر، لأن تلك الميدالية تمنح فقط لعلماء الرياضيات دون سن الأربعين.

وتم حتى الآن توزيع ميدالية "فيلدز" على 60 عالما، أكثرهم من الولايات المتحدة وفرنسا، وتلاهم ثلاثة يابانيين وأمريكي من أصل صيني، وفرنسي من أصل فيتنامي.

وقد ولد العالم "هوه" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، ووالده عالم في الإحصاء ووالدته عالمة في الأدب الروسي، واستقر في كوريا الجنوبية مع والديه وهو في سن الثانية، ودرس فيها حتى حصل على شهادة الماجستير في جامعة سيول الوطنية، ثم حصل على الدكتوراه في جامعة ميتشيغان الأمريكية في عام 2014.

يذكر أن العالم "هوه" لم يكن بارزا في الرياضيات في أيامه المدرسية، لكن مع مرور الوقت، بدأت موهبته في الرياضيات تتلألأ في سن متأخر، وكان هذا العام آخر فرصة له للفوز بميدالية "فيلدز" لأنه يبلغ حاليا 38 عاما من العمر.

وفي الواقع، تم اختيار العالم "هوه" للفوز بالميدالية تقديرها لإنجازاته في مجال الهندسة التوافقية والهندسة الاستوائية ونظرية التفردات.

وسبق وأن فاز العالم "هوه" بجوائز مختلفة تقديرا لإنجازاته البحثية، منها جوائز "سايمونز"، و"سام سونغ هوام"، و"نيوهورايزون"، و"بلاباتنك"، و"العلماء الشباب"، ومن المتوقع أن ينجز نتائج بحثية أفضل في المستقبل.