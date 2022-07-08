إقامة معرض كوريا لايف ستايل للمنتجات الكورية في مسقط

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أقيم معرض "كوريا لايف ستايل" للمنتجات الكورية في "أفنيوز مول" بالعاصمة العمانية مسقط يومي الجمعة والسبت الماضيين، بتنظيم من المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والاستثمار "كوترا"، وتحت رعاية السفارة الكورية لدى سلطنة عمان.

وتم في المعرض عرض أنواع مختلفة من المنتجات الكورية، مثل الأطعمة، والملابس الجاهزة، والقرطاسيات، ومستحضرات التجميل والعناية.

وقالت "كوترا" إنه من خلال هذا الحدث ستتمكن الشركات العمانية التي ترغب في استيراد المنتجات الكورية من التعرف على مدى إقبال الجمهور العماني عليها.

وأضافت أن المعرض يهدف ليس فقط لبيع المنتجات بل وأيضا للترويج للثقافة الكورية، لأن شعبية الكيبوب والدراما الكورية لعبت دورا كبيرا في زيادة حجم صادرات المنتجات الكورية إلى الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعرب الملحق التجاري بالسفارة الكورية لدى مسقط عن سعادته لاستضافة معرض "كوريا لايف ستايل" كأول حديث يتم تنظيمه في سلطنة عمان للترويج للمنتجات الكورية.

كما أعرب عن أمله في تقديم نمط الحياة الكورية للمستهلكين في سلطنة عمان، ودعم الشركات العمالية الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها جنبا إلى جنب مع العلامات التجارية الكورية.