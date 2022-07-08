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أطلقت المغرب مساء يوم الثلاثاء الماضي في سيول حملة ترويجية للعلامة الاقتصادية "موروكو ناو" أي "المغرب الآن"، بتنظيم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وبدعم من السفارة المغربية لدى كوريا الجنوبية.

وحضر هذه الحملة عدد من المسؤولين الكوريين والمغاربة، منهم السفير "شفيق رشادي" سفير المغرب لدى سيول، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات "يوسف الباري"، ورئيس هيئة الغابات الكورية "نام سونغ هيون".

كما حضرها عدد من ممثلي الشركات الكورية التي تهتم بتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع نظيراتها المغربية، واستثمار رؤوس أموالها في المغرب.

وأشاد مسؤولون سياسيون فاعلون اقتصاديون كوريون بالتقدم الذي أحرزته المغرب في مسارها نحو تعزيز تنميتها الاقتصادية وتدعيم موقعها كبوابة نحو القارة الإفريقية.

وأبرز هؤلاء المسؤولون، خلال لقاء انعقد في مقر السفير المغربي في سيول بمناسبة إطلاق علامة "موروكو ناو" في كوريا الجنوبية، الفرص المهمة المتاحة من أجل الدفع بالتعاون بين سيول والرباط إلى مستوى المشاركة متميزة.

ومن جانبه، استعرض سفير المغرب "شفيق رشادي" المزايا التي تتيحها بلاده في مجال الأعمال والاستثمار، موضحا أنها توفر بيئة مستقرة للأعمال، وتتمتع بموقع جغرافي متميز.

وأضاف أن علامة "موروكو ناو" ستمكن المستثمرين الكوريين من استكشاف جميع الفرص لتعزيز العلاقات التجارية مع نظرائهم المغاربة وإقامة علاقات مثمرة بين الجانبين.

نبيلة: وقال المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات "يوسف الباري" إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوريا الجنوبية في عام 1962، تم تعزيز الثقة المتبادلة خلال الستين عاما الماضية، مما مهد الطريق للمزيد من المبادلات الاقتصادية والأعمال.

وكانت الحملة الترويجية لعلامة "موروكو ناو" في سيول قد شكلت إطارا لتعزيز المبادلات والحوار حول فرص تقوية التعاون بين الشركاء المغاربة والكوريين في العديد من القطاعات التي توفر مشاركة يربح فيها الطرفان.

يشار إلى أن علامة "موروكو ناو" التي تم إطلاقها بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تهدف إلى الترويج للمغرب كمنصة صناعية وتصديرية رائدة من أجل تسريع الاستثمارات الأجنبية.