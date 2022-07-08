المركز الثقافي الكوري في أبوظبي ينظم مهرجانا للأفلام الكورية

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اختتمت يوم الأحد الماضي فعاليات الدورة السادسة من مهرجان "الأفلام الكورية 2022"، والتي أقيمت في "ياس مول - فوكس سينما" في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "العائلة على الشاشة" خلال الفترة من التاسع والعشرين من يونيو وحتى الثالث من يوليو.

واستضافت المهرجان السفارة الكورية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمه المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، لتعزيز العلاقات الثقافية بين كوريا الجنوبية والإمارات، وتأكيدا على مكانة أبوظبي كمنصة رائدة للثقافة والفن العالمي.

واستمتع محبو الأفلام الكورية في الإمارات بمشاهدة 9 أفلام خلال فترة المهرجان، أبرزها فيلم الافتتاح "الهروب من مقديشو" للمخرج "ريو صنغ وان" والذي فاز بجوائز عالمية مختلفة وتم اختياره كأفضل فيلم آسيوي لعام 2021.

كما احتفى المهرجان بالدراما الاجتماعية من خلال تقديم تجربة سينمائية فريدة، تفتح نافذة على المجتمع الكوري وعاداته، والتي تم اختيارها بعناية، وتظهر جوانب حياتية للعائلة في قالب منوع من الأكشن والكوميديا والدراما، منها أفلام "المعجزة: رسائل إلى الرئيس"، و"بيتنا"، و"كيم جي يونغ المولودة في عام 1982".

وأشادت "ميسا الوهيبي" نائبة رئيسة مبادرة "تيكا" للتبادل الثقافي الكوري الإماراتي، بما حققه المهرجان من نجاح، وقالت إنه شهد في دورته السادسة حضورا كبيرا من محبي الأفلام الكورية، خصوصا أنه نجح في استقطاب باقة من أبرز الأفلام المتميزة التي نالت صدى ونجاحا كبيرين، معتبرة أن فيلم الافتتاح "الهروب من مقديشو" من أميز الأفلام التي شاهدتها.

ومن جهتها، أكدت "آلاء العوضي" رئيسة جمعية "تشين غو" الكورية الإماراتية أن مهرجان الأفلام الكورية" من الفعاليات السينمائية السنوية المتميزة التي تقام باستمرار في أبوظبي، حيث يتيح للجمهور الإماراتي ولعشاق هذه النوعية من الأفلام، فرصة الاستمتاع بأبرز الأفلام الكورية، خصوصا بعد أن تأجل المهرجان عامين تقريبا بسبب جائحة كورونا، وقد عاد من جديد ليمتع الإماراتيين بعرض العديد من الأفلام المتميزة التي تجتمع تحت شعار "العائلة على الشاشة".