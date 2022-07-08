اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف لمعرض سيول الدولي للكتاب 2023

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أعلنت كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي اختيار إمارة الشارقة كضيف شرف لمعرض سيول الدولي للكتاب في دورته في العام القادم.

وبهذه المناسبة، كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب "أحمد بن ركاض العامري" مقالا لمجلة "الناشر الأسبوعي" التي تصدر عن الهيئة، قال فيه إن مشروع الشارقة الثقافي والتنويري الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور "سلطان بن محمد القاسمي" عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد وصل هذه المرة إلى كوريا الجنوبية التي تعد وجهة ثقافية عالمية جديدة في أقصى شرق آسيا.

وأضاف أن الشارقة تستعد لموعدها الشمسي في كوريا الجنوبية التي تربطها علاقات عميقة مع الثقافة العربية الإسلامية، تعود إلى منتصف القرن السابع الميلادي.

وأكد "أحمد العامري" أن احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة هو احتفاء بالثقافة العربية، واحتفاء بمشروع الشارقة الثقافي الذي يشكل منطلق الجسور الثقافية إلى العالم.

وتابع قائلا إن إمارة الشارقة تواصل إشعاعها الثقافي، وتعمير الجسور الأجمل، وهي جسور المحبة والأدب والفكر والفنون عبر الكتاب، والجسر الأبجدي الذي لا يقف أمامه أي عائق أو جدار أو حدود.

ويعد معرض سيول الدولي للكتاب من أشهر معارض الكتب في آسيا والعالم، والذي بدأ تنظيمه في بداية الأمر كحدث محلي في عام 1954، ثم تطور إلى معرض دولي عام 1995، ويمثل همزة وصل بين الناشرين والموزعين وخبراء صناعة النشر على مستوى العالم.

وتتخذ كوريا الجنوبية من المعرض منصة للتعريف بإسهاماتها في تطوير صناعة النشر اعتمادا على بنيتها التحتية المتطورة في مجال التقدم التقني والعلمي، إضافة إلى التعريف بأوجه الثقافة الكورية التي تتميز بالانفتاح والتواصل مع مختلف الثقافات.

وبهدف ترسيخ الروابط والمشاركات بين الثقافات المختلفة الممثلة في معرض سيول الدولي للكتاب، تخطط إمارة الشارقة لتنظيم أنواع مختلفة من الفعاليات الثقافية والجلسات الحوارية، إضافة إلى لوحات الفنون التراثية والمعارض الفنية التي تستعرض جماليات الثقافة الإماراتية.