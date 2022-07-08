كوريا ولبنان تبحثان مكافحة التغير المناخي وتدهور الأراضي

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نظمت السفارة الكورية في لبنان اجتماعا لمشاركة جهود الحكومة الكورية في مكافحة التغير المناخي وتدهور الأراضي، برعاية وحضور وزير الزراعة اللبناني الدكتور "عباس الحاج حسن".

وتم في الاجتماع مناقشة إنجازات المرحلة الأولى من المشروع المنفذ في منطقة "عنجر" التي تقع في محافظة "البقاع" شرقي لبنان، في إطار التعاون بين كوريا الجنوبية من خلال سفارتها في بيروت، ووزارة الزراعة اللبنانية، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في لبنان.

كما تم في الاجتماع عرض مقاطع فيديو وعروض تقديمية عن الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لمكافحة الاحتباس الحراري وتقديم شرح عن إعادة التشجير في لبنان، مع التركيز على آثاره في منطقة عنجر ومحافظة البقاع.

وانتهزت السفارة الكورية في لبنان هذه المناسبة للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التشجير في منطقة عنجر.

وقال وزير الزراعة اللبناني الدكتور "الحاج حسن" إن التغير المناخي يمثل خطرا وجوديا وتحديا عالميا جديدا يهدد ازدهار البشرية، مؤكدا على الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول حقيقية ومستدامة من أجل المستقبل الصناعي في لبنان.

وأوضح الوزير أن شعوب العالم أصبحت بحاجة إلى ثورة زراعية حقيقية تكون مسارا فعالا لثورة صناعية صديقة للبيئة.

ومن جانبه، أكد المستشار ونائب رئيس البعثة الكورية في لبنان "شين او شيك" أن كوريا الجنوبية نجحت على مدى نصف القرن الماضي في تزويد كوكب الأرض بحالة نموذجية لإعادة التشجير الاصطناعي، مشيرا إلى أنه من خلال المشروع في منطقة "عنجر" تود الحكومة الكورية أن تتشارك هذه التجربة مع لبنان التي تعتبر غاباتها جوهرة طبيعية حقيقية.

الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قد نفذت المرحلة الأولى من مشروع إعادة التشجير بتمويل من الحكومة الكورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التحريج وجمعية الثروة الحرجية والتنمية في لبنان وبلدية "عنجر".

وتضمن المشروع أنشطة تحريج 25 هكتارا في قرية "عنجر" وزرع الأشجار داخل القربة بطول 9 كيلومترات، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطة لإدارة الغابات على مساحة 27 هكتارا في القرية.