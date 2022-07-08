جدل بشأن الكوريين الحاصلين على الجنسيات الأجنبية

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مؤخرا حظي البروفسور "هو جوني" في قسم الرياضيات بجامعة "برينستون" الأمريكية، على ميدالية "فيلدز" التي تعتبر الجائزة الأهم على مستوى العالم في مجال الرياضيات. وهي بمثابة جائزة نوبل، وتُمنح مرة كل أربع سنوات للعلماء البارزين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. لذلك، فهذا شرف كبير له ولكوريا، ولكن في نفس الوقت، أصبح هذا الشخص البارز مركز جدل بين المواطنين الكوريين، بسبب جنسيته. لكونه كوري أمريكي، حيث وُلد في أمريكا، ثم جاء إلى كوريا عندما كان عمره سنتين، وأكمل جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية في كوريا. ثم سافر إلى أمريكا وواصل دراستَه حتى الحصول على شهادة الدكتوراه، لكن كانت مدة إقامته في أمريكا 10 سنوات فقط، بينما سكن في كوريا لحوالي 30 سنة. وخلال إقامته في أمريكا حصل على الجنسية الأمريكية، ومن ثم لم يؤدِ الخدمة العسكرية في كوريا. وبالتالي، تعليقا على خبر حصوله على الميدالية، أعرب أغلب المواطنين الكوريين عن فرحهم، لكن البعض الآخر أثار موضوع جنسيته الأمريكية، وهل هو كوري أم أمريكي. تجدر الأشارة الى أن مسألة أداء أي مواطن كوري ذكر بالغ للخدمة العسكرية الإلزامية، هي مسألة حساسة جدا في المجتمع الكوري. ومن أجل مواصلة الدراسة بدون توقف، يوجد عدد غير قليل من خريجي الجامعات البارزة في كوريا، الذين اختاروا العمل في معاهد أو مراكز أبحاث كبديل للخدمة العسكرية لمدة معينة. ورغم حصوله على الجنسية الأمريكية، عبر الشعب الكوري عن الفخر به. يُشارالى أن هناك العديد من القصص المشابهة، على سبيل المثال المطرب الذي لا يستطيع الرجوع إلى كوريا رغم تطلعاته وطلباته المستمرة. واسم هذا المطرب هو "يو سونغ جون"، لكن الشعب الكوري خاصة وزارة العدل ترفض مناداته بهذا الاسم، بل تناديه بـ"ستيف يو" وهو اسمه الأمريكي. وهذا المغنى وهذا العالِم لديهما نقطة مشتركة ونقطة مختلفة، حيث وُلد المغنى في كوريا، ثم سافر مع أسرته إلى أمريكا، وخلال فترة نشاطه كمغنٍ على الساحة الكورية، كانت لديه إقامة أمريكية. ولم يتوجب عليه أداء الخدمة العسكرية، ولكن بموجب تعديل قانوني بشكل مفاجئ صار من الواجب عليه أداؤها. لكنه غادر إلى أمريكا، ثم حصل على الجنسية الأمريكية، ولذلك واجه انتقادات من قبل الشعب الكوري بسبب كذبه. ومنذ عام 2002، لم يستطع دخول كوريا حتى الآن، رغم تقدمه بطلبات إصدار تأشيرة دخول، ورفع دعاوى قضائية. حسب وزارة العدل وصل عدد المتخلين عن الجنسية الكورية في العام الماضي حوالي 4300 شخص، وأغلبهم حصلوا على الجنسية الأمريكية.

الجدير بالذكر أن هؤلاء الأمريكيون الكوريون اذا رغبو في زيارة كوريا يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول "إف ـ 4"، بمن في ذلك الأستاذ الحاصل على جائزة "فيلدز". وبالنسبة للمطرب "ستيف يو"، هناك أصوات تؤكد على ضرورة إعادة النظر في موقف وزارة العدل الصارم نحو هذا المغني فقط.