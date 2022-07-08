اهتمام متزايد بقضية وقف عضوية رئيس حزب قوة الشعب الحاكم

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حُكم مؤخراً على رئيس حزب قوة الشعب الحاكم، ولأول مرة في تاريخ الدائرة السياسية الكورية، بوقف عضويته لمدة 6 أشهر، لبعض الأسباب المتعلقة بتصرفاته. وفي لحظة الإعلان عن ذلك، اجتذب اهتمام الناس، مشهد رئيسة لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب الحاكم، السيدة "إي يانغ هي"، وزيّها بوجه خاص. لأنها كانت ترتدي بذلة حمراء مكونة من جاكيت وتنورة، مع كمامة بلون وردي. حيث أن ملابسها المتميزة والبارزة كانت تدل على موقفها وموقف أعضاء لجنة الأخلاقيات من القضية المهمة ذات الصلة برئيس الحزب. فرئيس الحزب منذ انتخابه كان في مركز الأخبار بسبب سنه الصغير وكلامه وتصرفاته المختلفة تماما عن السياسيين الآخرين. وزاد اهتمام الجمهور به عند رؤيته وهو يصل إلى مبنى الحزب بدرجاته وليس بسيارة يقودها سائق ومعه سكرتير كالعادة، كما كان يحمل حقيبة على ظهره. وبالإضافة إلى ملابس رئيسة لجنة الأخلاقيات، برزت ملابس أعضاء اللجنة الآخرين أيضا، حيث ارتدى البعض بذلة وقميصا بدون رباط عنق، ورئيس الحزب كذلك.

تجدر الأشارة الى أن هذه الملابس لأعضاء اللجنة ورئيس الحزب، وهو صاحب الفضيحة، بشكل موحد، كانت تعبر عن جدية المسألة. وليست كوريا فقط، بل إن السياسيين في البلدان الأخرى يرسلون أيضا بعض الرئاسل باستخدام ملابسهم، وهناك بعض القصص ذات الصلة، ونجد أبرزها في الولايات المتحدة. وكان ذلك في التاسع من فبراير من عام 2019، حيث ظهرت عضوات الحزب الديمقراطي وهي يرتدين بذلات بيضاء في لحظة إلقاء الرئيس السابق "دونالد ترامب" كلمة في الكونغرس. وذلك بهدف تكريم الناشطات النساء اللاتي عملن على حصول النساء على حق المشاركة في شؤون الدولة.

تجدر الأشارة الى أن لكل حزب لون معين يرمز إليه، على سبيل المثال، لون الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا هو الأزرق، وحزب العدل المعارض الصغير لونه أصفر، بينما يرمز اللون الأحمر إلى حزب قوة الشعب الحاكم. لذلك فأن ارتداء الملابس الحمراء كان يهدف إلى إظهر رمز الحزب. وربما أيضا إرسال رسالة تقول إن حكم لجنة الأخلاقيات على رئيس الحزب، هو لصالح الحزب، ولا علاقة له بالخلافات بين أعضاء الحزب ورئيسه.