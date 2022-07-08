تزايد توظيف الروبوتات في المقاهي والمطاعم

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عند زيارة كوريا هذه الأيام يمكن مشاهدة مقاهٍ ومطاعم متخصصة في الدجاج المقلي، يعمل فيها روبوتات. حيث توجد العديد من المقاهى خالية من العمال تمام ويوجد هناك روبوت فقط. على سبيل المثال يوجد مطعم يعمل فيه روبوت يقوم بإعداد الدجاج المقلي، من مرحلة خلط المسحوق مع قطع الدجاج، وحتى وضعها في الزيت، حيث يستطيع إعداد 50 قطعة كل ساعة. وحسب قول صاحب المطعم، يبلغ ثمن استئجار الروبوت من الشركات المتخصصة حوالي 10 ملايين وون أي 9 آلاف دولار شهريا. وهذا المبلغ ليس صغيرا. لكن صاحب المطعم اضطر إلى قبول الروبوت بدلا من الإنسان، لأنه لم يحصل على موظف يستطيع طبخ الدجاج المقلي أمام النار في المطبخ خاصة في هذه الفترة أي ذروة الحرارة الملتهبة. في مثل هذه الحرارة لا يستطيع أي شخص الشغل في المطبخ. ويتسع مجال توظيف الروبوت إلى أنواع المأكولات الأخرى، بالإضافة إلى صنع القهوة أو طبخ لحم الدجاج المقلي.

في هذا السياق، يوجد روبوت في مطعم يبيع المأكولات الخفيفة، ويمكن لهذا الروبوت ان يقوم بعمل شخصين أو 3 أشخاص على الأقل في المتوسط، حيث يكفي هذا المطعم روبوت واحدا فقط لانجاز كل الأعمال مثل الطبخ ويضع الطعام في الوعاء بعد اكتمال الطبخ، ثم يغسل الصحون وأدوات الطبخ لوحده. فوق ذلك، يمكنه الشغل على مدار 24 ساعة. هكذا يزداد عدد المحلات والمطاعم الخالية من الإنسان، والتي يعمل فيها الروبوت فقط. بالنسبة لصاحب المطعم، لديه فوائد من ناحية التكلفة اللازمة في إدارة المطعم، مثل أجرة الموظفين. يُذكر أن عدد الوظائف في المجالات المتعلقة بالأغذية يبلغ حوالي 10 ملايين وظيفة. وإذا استمرت الأتمتة في هذه المجالات بصورة سريعة، فسوف يعاني الناس من ضياع فرص العمل.