بلدية سيول تنظم عروضا خاصة للتيكوندو أمام القصر الرئاسي القديم





صرحت بلدية سيول بأنها ستبدأ في تقديم عروض خاصة لرياضة التيكوندو في الحديقة الكبيرة أمام مقر الرئاسة القديم في منطقة "سام تشونغ دونغ" في سيول بدءا من الساعة الخامسة بعد ظهر نهايات كل أسبوع وعلى مدار نصف ساعة خلال الفترة من السادس عشر من شهر يوليو الجاري إلى نهاية شهر أغسطس القادم. وكانت البلدية قد أبرمت مذكرة للتفاهم في شهر مايو الماضي مع المقر العالمي للتيكوندو لتسمح له بتقديم العروض رفيعة المستوى ذات الصلة. وبالتوازي مع زيادة الاهتمام العالمي بالرياضة الكورية، تنوي بلدية سيول استغلالها في تسويق العروض من أجل استقطاب المزيد من السياح الأجانب إلى البلاد.

ومن ناحية أخرى، قررت البلدية توسيع العروض الدائمة للتيكوندو بدءا من شهر سبتمبر القادم بحيث لن تكتفي بتقديم عروض استعراضية في ساحة "كوانغ هوا مون" الواقعة وسط العاصمة، بل ستسعى أيضا إلى تنظيم مختلف عروض التيكوندو بما في ذلك العروض الثقافية الإبداعية التي تجمع أغاني الكي بوب مع الرياضة الكورية وبرامج تجربتها بمشاركة المواطنين. فعلى سبيل المثال، ستنظم البلدية معرضا خاصا للتيكوندو في مركز سيجونغ الثقافي تحت شعار "التعافي والتعايش" بدءا من الأول من سبتمبر القادم وعلى مدار أربعة أيام. وسيشارك فيه فنان الوسائط الكوري "بارك سانغ هوا 박상화" للتعبير عن كيفية استعادة الطاقة في الحياة اليومية المرهقة باستخدام الرياضة. وفي هذا المعرض سيتم إظهار الروح الأساسية للتيكوندو بواسطة الخيال الإعلامي والتحول الفني، ورسم المناظر الطبيعية التي يتناغم فيها البشر والطبيعة والحضارة الحديثة على نحو تصويري وديناميكي.

في نفس السياق، واحتفالا بيوم التيكوندو العالمي الذي سيصادف الرابع من نفس الشهر ستنظم بلدية سيول عرضا خاصا في مركز سيجونغ يقدم فيه المقر العالمي وبعض فرق التيكوندو مختلف الأداءات البارزة، بما في ذلك أداء رقص باستخدام حركات الرياضة. وقال "تشيه كيونغ جو 최경주" مدير قسم السياحة والرياضة التابع لبلدية سيول إن عروض التيكوندو التي سيتم تقديمها في مقر الرئاسة القديم وساحة كوانغ هو مون ستعطي انطباعات جديدة عن الرياضة للجمهور. وتوقع أيضا أن تصبح هذا النوع من العروض موردا جديدا للسياحة في سيول مثل مراسم تبديل الحرس أمام قصر باكنغهام في لندن التي تجذب الكثير من السياح.