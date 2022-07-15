حملة لتقليل مخلفات المعارض في المراكز الفنية

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تتناول مختلف المراكز الفنية الجمال وأثره على الحياة إلا أنها تولد الكثير من القمامة في الوقت ذاته لأن تنظيم معرض كبير الحجم قد يخلّف حوالي ثلاثة أو أربعة أطنان من المخلفات ولهذا فقد بدأت دائرة المعارض الفنية تراجع تلك المسألة هذه الأيام. على سبيل المثال، أعلن متحف "ليوم 리움 " للفن مؤخرا أنه سيقلل مخلفات المعارض بمقدار خمسين بالمائة مقارنة مع المعارض السابقة من خلال تغيير الجدران المؤقتة لأماكن المعرض إلى حواجز قابلة لإعادة الاستخدام. وسوف يتم هدم الجدران البيضاء المصنوعة من الجبس والخشب الرقائقي وغيرهما لتعليق اللوحات أو لتقسيم مساحة العروض، أو ما يسمى بالجدران المؤقتة، بعد انتهاء المعارض.

الجدير بالذكر أن الجدران المؤقتة تمثل أكبر تلوث تخلفه متاحف الفن. وقد حاول المتحف الوطني للفن الحديث عدم استخدام الجدران المؤقتة في تنظيم معرض نظمه في شهر فبراير الماضي تحت عنوان "وقت الأرض" حيث استهدف توفير مساحة مفتوحة بدلا من إنشاء جدران يتم هدمها بعد انتهاء المعرض. ويعد الكربون نوعا من المخلفات. وفي أثناء نقل المواد الفنية بواسطة الشاحنات خاصة النقل الجوي يتم توليد عشرات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون. وقد اختار تحالف صالات العرض بشأن المناخ عملية نقل الأعمال الفنية كأهم مصدر لانبعاثات الكربون في المعارض الفنية. ويذكر أن هذا التحالف كان قد انطلق في عام الفين وعشرين بمشاركة صالات العرض الرئيسية الموجودة في مختلف أرجاء العالم. وفي بعض الأحيان تتحول المخلفات إلى أعمال فنية. وقام مركز بوسان للفن الحديث بصنع حوالي خمسة عشر ألف وحدة باستخدام 27 طنا من المواد البلاستيكية المخلفة وإنتاج هيكل فني يأخذ شكل البلشون الأبيض وتركيبه في الهواء الطلق. واستهدف المركز "توسيع نطاق التجديد" من خلال التعبير عن الطائر المهاجر الصيفي في جزيرة "اول سوك 을숙도" باستخدام المخلفات. وينوي استخدامه كمرفق للراحة للزوار حتى الثالث والعشرين من شهر أكتوبر القادم. وبعد انتهاء المعرض يخطط المركز لتفكيكه وإعادة تدويره لإنتاج مقاعد أو مكاتب. علاوة على ذلك ينظم مركز "أرت سبيس 아트스페이스" التابع لبلدية سو وان حاليا معرضا خاصا يتم فيه إظهار تحول ملحوظ للمخلفات الصناعية مثل المخلفات البلاستيكية. وسوف يستمر المعرض حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر القادم. يشار إلى أن كتالوغات المعرض مصنوعة من الورق المعاد تدويره أيضا.