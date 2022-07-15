تزايد الاعجاب بإنجازات اللاعبين الشباب في المسابقات العالمية

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فاز لاعب البيانو المراهق الكوري "ليم يون تشان" الذي يبلغ عمره ثمانية عشر عاما بلقب مسابقة "فان كليبرن Van Cliburn" الدولية للبيانو الأكثر شهرة في أمريكا الشمالية ليصبح بذلك شخصية شهيرة في الحال. وقد فاجأ فوزه الكثيرين، الذين أعربوا عن إعجابهم بموقف هذا الشاب تجاه الموسيقى. ولا يزال يتداول الناس في كوريا بعض كلماته بعد الفوز بما في ذلك الرغبة في ترك كل شيء والعيش مع البيانو فقط في عمق جبل.

يُشار الى أنه من بين الكوريين الذين ولدوا منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مثل ذلك الفنان "ليم"، يوجد العديد من الذين يسعون إلى حياة الرضاء الذاتي في فعل ما يحبون القيام به بدلا من السعي لتحقيق الإنجازات الدنيوية. وقد أجرت شركة "تريند مونيتور 트렌드모니터" لاستطلاعات الرأي مسحا في شهر مارس الماضي على ألف كوري من الرجال والنساء، وأجاب حوالي ستين بالمائة من المشاركين فيه بأن هدف الحياة يتوجب أن يكون من أجلي أنا فقط.

كما اتضح في المسح أن النجاح عندهم لا يتم تحديده من طرف شخص آخر، بل يتحقق من خلال القيام بفعل ما يحبوبنه. فعلى سبيل المثال، ظل المراهق "كيم يون تشان" البالغ من العمر ثمانية عشر عاما والذي يعيش في مدينة باجو بمقاطعة كيونغ كي، منغمسا في سباق طائرات الدرون لمدة ست سنوات. فعندما كان في الصف السادس الابتدائي في حوالي عام ألفين وستة عشر، شاهد كيم إحدى مسابقات الدرون على يوتيوب بالصدفة، ومنذ ذلك الحين وقع في حب سباق الدرون، وتعلم كيفية تطيير الدرون وحده، بدءا من طريقة التشغيل وحتى طريقة التركيب. وخلال الساعتين السادسة والسابعة من صباح كل يوم لمدة ست سنوات، ظل يقوم بتطيير الدرون في مطار خاص لها يقع بالقرب من بيته، وفاز بالعديد من بطولات العالم ذات الصلة. وفي يونيو الماضي فاز أيضا بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة. وقال إنه يكرس كل حياته لطائرات الدرون، وأنه يريد أن يصبح رائدا في مجال يمكن بناؤه بالدرون بخلاف السباقات، حتى يستطيع تطيير الدرون طوال كل حياته.

علي صعيد اخر فأن الشابة الكورية "جو اون جين 조은진" البالغة من العمر عشرين عاما وهي لاعبةً في المنتخب الوطني للتكديس الرياضي والمعروف أيضا باسم "تكديس الأكواب". ولديها سجل بتقسيم وتكديس 9 أكواب إلى ثلاثة أكوام مثلثة، ثم إعادة ترتيبها في زمن قدره واحد فاصل ستة ثانية. وكانت جو قد شاهدت قبل عشر سنوات لعبة تكديس الأكواب في التلفزيون بالصدفة، ومن ثم بدأت تمارسها لأنها اعتقدت أنها ستكون ممتعة. وظلت تمارس تكديس الأكواب فقط لمدة تتراوح ما بين أربع وخمس ساعات يوميا. وفازت جو ببطولة العالم لتكديس الأكواب في عام 2016 عندما كان عمرها أربعة عشر عاما. وقالت إن التحدي نفسه له معنى، وأن أحدا لن يعيش حياتها من أجلها، لذا فإن أهم شيء هو تحدي ما تريده.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول "يون سانغ يون 윤상연" البالغ من العمر ستة وعشرين عاما، وهو لاعب ماهر في لعبة الإيقاع التي يتم فيها وضع الأقدام على مواطئ القدم على نحو مناسب للأغاني، إنه سمع كثيرا عن أنه لو كان قد درس بهذا الجهد، فسيكون أكثر نجاحا. لكنه احتج على ذلك قائلا إنه يعتقد أن الجناح هو فعل ما يحبه. فعندما كان عمره خمس سنوات، وقع في حب لعبة الإيقاع في إحدى غرف التسلية وبعد ذلك ظل يمارس اللعبة أربع أو خمس ساعات يوميا خلال حوالي عشرين عاما. وحاليا لديه الكثير من المتابعين في الخارج. بالرغم من أن لديه بعض الهموم حول الوظائف الثابتة أيضا، إلا أنه قال إن معظم الناس يكسبون الأموال من أجل القيام بما يريدونه ولهذا فإنه راض حاليا لأنه يعيش وهو يمارس اللعبة التي يحبها. في الماضي كان هؤلاء يُعامَلون في الكثير من الأحيان على أنهم من الأنواع المختلفة والطريفة من الناس، إلا أن الكثير من المراهقين والشباب الكوريين حاليا يركزون كل جهودهم على المجالات التي يحبونها. ويرسل الكثيرون في مختلف أنحاء العالم تشجيعا واهتماما إلى هؤلاء بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك يوتيوب. ويقول البروفسور "صو إيه جونغ 서이종" الأستاذ في قسم علم الاجتماع بجامعة سيول الوطنية إن الأجيال القائمة كانت تنتقد هؤلاء المنغرقين في مجال واحد فقط، واصفين إيّاهم بأنهم غير اجتماعيين، إلا أن الجيل الجديد صار ينظر سلبا إلى الذين يضطرون إلى القيام بما لا يريدونه.