لاعبو توتنهام يجربون الهانبوك والشاي الكوري التقليدي

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حظي لاعبو نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم، الذين زاروا كوريا مؤخرا، بتجربة خاصة في أثناء ارتدائهم هانبوك وشرب الشاي الكوري التقليدي أول من أمس الاثنين. يُشار الى أن نادي توتنهام هوتسبير هو أحد فرق كرة القدم الأجنبية الأكثر شهرة في كوريا، وهو الفريق الذي ينتمي إليه سون هُنغ مين، المحبوب من قبل الكوريين. وفي اليوم الثاني عشر، قال نادي توتنهام عبر مواقع التواصل الإجتماعي إنّ زملاء سون استمتعوا بوقت خاص من خلال زيارة قرية بوك تشون هانوك في اليوم السابق. ووفقا للنادي، زاروا مقهى هانوك الواقع في قرية بوك تشون هانوك واختبروا الثقافة الكورية بشكل مباشر في أثناء ارتداء هانبوك وشرب الشاي الكوري التقليدي. وأظهر مشجعو توتنهام اهتماما كبيرا بنشر تعليقات مثل "الهانبوك يناسبكم جيدا" و"لقد رأيتُ مثل هذه الملابس في الدراما الكورية".

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاعب سون هنغ مين ظل يروج للثقافة الكورية داخل الفريق، حيث زار مطاعم كورية مع زملائه لتعريفهم بالطعام الكوري. وبالإضافة إلى ذلك، قام سون بتعليمهم اللغة الكورية البسيطة والهانغول. ومن المنتظر أن يلعب فريق توتنهام هوتسبير لكرة القدم مباراة ودية مع احد أندية الدوري الكوري الممتاز "Team K-League" على استاد كأس العالم في سيول في الساعة 8 من مساء اليوم، وتليها مباراة ضد فريق إشبيلية الإسباني بعد ظهر يوم 16.