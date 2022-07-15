انتشار ثقافة حرية ارتداء الملابس المريحة في الشركات

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في الآونة الأخيرة، صار عدد متزايد من العاملين في المكاتب يرتدون تي شيرت وسراويل جينز وأحذية رياضية بدلا من ارتداء بذلة ورابطة عنق في العمل. وهذا لا ينطبق فقط على الموظفين، ولكن أيضا على المديرين التنفيذيين وممثلي الشركات. وذلك لأن المزيد من الشركات تؤكد على الثقافة التنظيمية المتمثلة في ارتداء ملابس مريحة والعمل بحرية بدلا من أن تكون رسميا، حيث أن معظم موظفي المكاتب يرحّبون بهذا التغيير. كما تظهر أيضا مشكلات قواعد اللباس في الشركات كعامل مهم في اختيار شركة عند تغيير الوظائف أو الانضمام إلى شركة.

في الواقع، بدأ المسؤولون التنفيذيون في شركة سام سونغ للالكترونيات، الذين اعتادوا ارتداء البذلات ورابطات العنق في العمل، الذهاب إلى العمل كل يوم جمعة اعتبارا من هذا الشهر مرتدين القمصان والجينز والأحذية الرياضية. ومنذ عام 2016، سمحت الشركة لموظفيها بارتداء الملابس بحرية، بما في ذلك السماح للموظفين الذكور بارتداء السراويل القصيرة، لكن المديرين التنفيذيين كانوا استثناء. ونظرا لأن المديرين التنفيذيين ذهبوا للعمل بالبذلات، كان من الصعب على الموظفين ارتداء ملابس مريحة على أساس يومي. ولهذا السبب، شجعت الشركة المديرين التنفيذيين على الذهاب إلى العمل أيضا بارتداء ملابس غير رسمية.

أمل: ونظرا لأن شركة سام سونغ خصصت كل يوم جمعة كـ"يوم حُر" أو "casual day"، فإنه يمكن للمديرين التنفيذيين الآن الذهاب إلى العمل وهم يرتدون قميصا بدلا من البذلة ويلبسون الجينز أو السراويل القطنية والأحذية الرياضية. وفي الوقت نفسه، فإن ثقافة السماح للمديرين التنفيذيين بارتداء ملابس مريحة بحرية هي اتجاه يتوسع تدريجيا، ويتركز على الشركات الكبيرة. على سبيل المثال تقوم الشركات الكورية الكبرى مثل مجموعة إس كي وشركة هيون ديه موتور ومجموعة ال جي بتطبيق هذا النظام بالفعل منذ بضع سنوات.

في هذا الصدد، قال ممثل شركة كبيرة: "السبب في أن معظم الشركات تسمح بالحرية في ملابس موظفيها هو أن عمر رؤساء المجموعات أصبح أصغر من ذي قبل، ومن المهم خلق ثقافة مؤسسية مستقلة وبيئة يصبح فيها جيل الشباب الدعامة الأساسية للشركة". وفي الواقع، شركة أوليف يونغ سي جيه CJ Olive Young، التي غيرت قواعد ملابس العمل إلى ملابس مستقلة في مايو 2022، يبلغ متوسط عمر المديرين التنفيذيين والموظفين فيها 29 عاما، ومعظمهم من "جيل MZ". وبناء على ذلك، قرّرت الشركة تحرير قواعد اللباس لموظفيها من أجل تعزيز ثقافة تنظيمية شابة ومرنة. وعلى وجه الخصوص، جعلت الشركة من الممكن ارتداء القمصان والسراويل القصيرة، وكذلك الصنادل بحرية. حيث أن ذلك يعتبر أسرع طريقة لخلق بيئة عمل أكثر مرونة وإبداعا ونشر ثقافة مؤسسية أفقية هي " السماح بحرية ارتداء الملابس". وعلى هذا النحو، من المتوقع أن تواصل الشركات جهودها لتصبح أكثر جاذبية لموظفي الجيل MZ.