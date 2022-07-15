عودة انتشار فيروس كورونا تهدد تعافي موسم العطلة الصيفية

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هذا الصيف، ومع افتتاح معظم الملاهي المائية في جميع أنحاء البلاد، بدأ المواطنون في الاستمتاع بها، ويبدأ موسم العطلة الصيفية بشكل جدي اعتبارا من نهاية يوليو. وكانت صناعة السياحة التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، تتوقع الكثير من الزوار هذا الصيف لزيارة الشواطئ أو الوجهات السياحية خلال موسم العطلات. ولكن لسوء الحظ، نظرا لأن المتوسط اليومي لعدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا قد تجاوز 20 ألفا، وهو ما يماثل المستوى الأولي للمتحور أوميكرون، فإن عودة انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا أصبح مرئيا. وفي حالة ''مهرجان بنادق المياه''، الذي كان من المقرر إقامته في حي سين تشون في سيول بعد ثلاث سنوات من تعليقه بسبب كورونا، كانت التوقعات عالية بما يكفي لبيع 7000 تذكرة مقدما، لكن تم إلغاؤه قبل ثلاثة أسابيع من انعقاده. وأعلنت الحكومة المحلية إلغاء المهرجان بسبب المخاوف من الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا. ومع اشتداد انتشار فيروس كورونا، تشعر الحكومات المحلية الأخرى بالقلق أيضا من عقد الأحداث الصيفية.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المتحور ينتشر بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية ويقال إنه أكثر عدوى. ففي شهر مايو، توقعت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يصل عدد الحالات المؤكدة الجديدة إلى 9000 حالة يوميا في نهاية هذا الشهر، ولكن في أوائل يوليو، تضاعف عدد الحالات المؤكدة بالفعل. وفي غضون ذلك، هناك مخاوف من أن تتضرر صناعة الطيران والسفر مرة أخرى في سياق عودة ظهور فيروس كورونا. وذلك بسبب أن دول العالم خففت إجراءات الحجر الصحي بعد انخفاض تفشي فيروس كورونا منذ مايو، ولكن من المرجح جدا أن يتم إعادة إغلاق الحدود بسبب عودة انتشار فيروس كورونا. وتخطط الحكومة الكورية أيضا للحفاظ على إجراء اختبار بي سي آر PCR الإلزامي عند الدخول بسبب زيادة عدد الحالات المؤكدة من بين المسافرين الوافدين. لذلك هناك مخاوف من أن معنويات استهلاك السفر التي نشطت من جديد مؤخرا ستتقلص مرة أخرى بسبب عودة انتشار فيروس كورونا. ومع اقتراب موسم العطلة الصيفية، عندما يزداد حجم الحركة، هناك تحليل بأن الفيروس المتحور قد ينتشر مرة أخرى في أغسطس على أبعد تقدير. ولذلك قال المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة، إن "نجاح أو فشل إدارة الحجر الصحي في هذا الموسم سيكون نقطة تحول مهمة في إدارة كورونا خلال النصف الثاني من هذا العام.