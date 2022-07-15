افتتاح مهرجان الفيلم العربي لـ2022

افتتحت الدورة الحادية عشرة من مهرجان الفيلم العربي في الـ14 من شهر يوليو الجاري من أجل إتاحة فرصة للمشاهدين الكوريين لتجربة مختلف الأفلام العربية الممتازة. ومن المقرر أن تستمر حتى الـ24 من نفس الشهر.

ويعرض المهرجان الذي تنظمه الجمعية الكورية العربية الفيلم الكوميدي المصري "سوّاح"، وفيلم الرعب التونسي "دشرة"، والفيلم المغربي "تزيكا" الذي يتناول الأطعمة والمناظر الطبيعية المغربية، والفيلم الوثائقي السوري "AI في الحرب" الذي يتم فيه النظر إلى الحرب السورية الأهلية بعيون الذكاء الاصطناعي.

كما يتم عرض الفيلم اللبناني من إخرج المخرجة نادين لبكي "كفرناحوم"، وفيلم "سكر بنات" الذي لعبت فيه المخرجة نادين دور البطولة، وفيلم "حرائق" من إخراج المخرج الكندي "دينيس فيلنوف" والمستوحى من مسرحية الحرائق لـ"وجدي معوض ".

وفي الـ24 من هذا الشهر، سيجري لقاء بين المخرج أدولف العسال مخرج فيلم "سواح" والمشاهدين عبر الإنترنت. ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام على تلفزيون "نيفر" اعتبارا من الـ14 من الشهر عبر الإنترنت بالمجان.

علاوة على ذلك، سيتم عرضها في دار السينما في بوسان بدءا من الـ19 من هذا الشهر، ومن المقرر أن يبلغ ثمن تذكرة الفيلم ألف وون، أي أقل من دولار واحد.