زيارة السفير الإماراتي لدى سيول إلى مركز للتأمل في البلاد

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صرح مركز "هان ما اوم سون وون" للتأمل والتابع لطائفة "جوكيه جونغ" البوذية مؤخرا بأن السفير الإماراتي "عبد الله سيف النعيمي" وبعض الدبلوماسيين في السفارة الإماراتية لدى سيول قاموا في نهاية الشهر الماضي بزيارة إلى مقر المركز.

وقال السفير الإماراتي الذي زار معبدا بوذيا كوريا لأول مرة إن مباني المعبد مهيبة وجميلة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تحققت بعد موافقة السفير الإماراتي على إلقاء محاضرة خاصة في الندوة العلمية الدولية التي سينظمها المركز من الـ23 إلى الـ25 من شهر سبتمبر القادم تحت شعار "العصر المعتاد الجديد وحياة التعايش في القرية الأرضية: العقل والعلم والدين".

يشار إلى أن هذه الندوة الدولية ستقام احتفالا بمرور 10 أعوام على وفاة الراهبة البوذية الكورية الكبيرة "ديه هينغ".

وبهذه المناسبة أعربت الراهبة "هيه سو" رئيسة مجلس إدارة المركز عن الشكر للسفير على إلقاء المحاضرة الخاصة، مشيرة إلى أن التعايش والتكامل والسلام في القرية الأرضية تعتبر من الشؤون المهمة بعض النظر عن الأديان في عصر ما بعد جائحة كورونا.

وأوضحت أن الراهبة "ديه هينغ" كانت تؤكد على أهمية حماية كوكب الأرض منذ فترة طويلة. ومن جانبه قال السفير الإماراتي: إننا استطعنا التعرف على العديد من المشاكل في القرية الأرضية خاصة خلال زمن كورونا، مؤكدا على ضرورة الاهتمام والتعاون في حماية البيئة باستمرار.

وقال المركز الكوري إن تنظيم الندوة يستهدف المساهمة في تنمية روح البشرية من خلال طرح ومناقشة سبل ورؤى للتعايش والتكامل والسلام في القرية الأرضية في عصر ما بعد الجائحة إلى جانب تفعيل الحوار بين الأديان.