إبرام مذكرة للتفاهم بين جامعتي هانكوك وجون نام

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أبرم معهد أبحاث الشرق الأوسط التابع لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في العاصمة سيول مذكرة للتفاهم بشأن تعزيز أبحاث الشتات مع معهد أبحاث الشتات الدولي التابع لجامعة "جون نام" في مقاطعة جنوب جولا يوم الـ6 من هذا الشهر.

واتفق المعهدان بواسطة مذكرة التفاهم على توسيع وتعميق أبحاث الهجرة الدولية والشتات الدولي من خلال تبادل الموارد البشرية والمادية التي يحتفظان بها في المجالات المتنوعة بما في ذلك العلم والتعليم والثقافة.

كما يخططان لتبادل المعلومات والبيانات والمنشورات المتعلقة بالهجرة، والبحث والتطوير المشترك للمشروعات ذات الصلة وتقاسم الإنجازات البحثية المعنية من خلال تنظيم ندوات علمية مشتركة وغيرها في المستقبل.

وبهذه المناسبة قال مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط، البروفسور "بارك جيه وون" إن إبرام مذكرة التفاهم مع معهد أبحاث الشتات الذي ظل يكرس جهوده لدراسة الهجرة الدولية والشتات سيتيح لمعهده فرصة لبحث قضية الهجرة في الشرق الأوسط على نحو علمي ومنتظم وإحراز نتائج بحثية ممتازة في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشار مدير معهد أبحاث الشتات الدولي البروفسور "كيم كيونغ هاك" إلى أن معهد أبحاث الشرق الأوسط يعد من أهم معاهد الأبحاث المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط في كوريا.

وقال إن إبرام المذكرة مع هذا المعهد وضع أساسا لتوسيع أبحاث الشتات الدولي التي ينفذها معهده حاليا، مشيرا إلى أن ذلك سيمكّن معهده من تقاسم الوضع الحالي لأبحاث الهجرة والشتات في الشرق الأوسط والتي كان يهملها حتى الآن.