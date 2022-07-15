الترويج الإعلامي لمقاطعة جنوب جولا في الشرق الأوسط

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قالت إدارة مقاطعة جنوب جولا ومنظمة كوريا للسياحة ومنظمة جون نام للسياحة إنها نظمت جولة تعريفية بدعوة وفد من الصحفيين والمؤثرين في الشرق الأوسط إلى المقاطعة للترويج للموارد السياحية والتجارب الثقافية فيها.

وجاءت هذه الجولة التي جرت خلال الفترة بين الـ4 والـ6 من هذا الشهر، نتيجة لما يسمى بـ "عرض الطريق" الذي كان قد تم تنظيمه في شهر مايو الماضي احتفالا بالذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والسعودية..

وقام وفد مكون من عدد من وسائل الإعلام البارزة والمؤثرين في الشرق الأوسط بزيارة مختلف مناطق مقاطعة جنوب جولا لتغطية السياحة والتجارب الثقافية وتقديمها إلى الشرق الأوسط.

وشمل الوفد ممثلين عن وسائل إعلامية عربية، منها موقع "البيان" الإماراتي، وصحيفة "عكاظ" السعودية، وموقع "دوحة نيوز" القطري، فضلا عن 2 من المؤثرين اللذين لدى كل منهما أكثر من 4 ملايين متابع.

وتجولوا في الحديقة الوطنية في خليج "سون تشون" وحديقة الأشجار في جزيرة الملاك بمنطقة " شين آن" والجزيرة الأرجوانية التي تم اختيارها كأفضل قرية سياحية من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وعربة القطار الهوائي فوق البحر في مدينة "موك بو".

إضافة إلى ذلك، سافروا إلى عدد من مواقع تصوير المسلسلات الدرامية الكورية الشعبية بما في ذلك متحف "موك بو" للتاريخ الحديث.

ومن المتوقع أن تقدم وسائل الإعلام المشاركة في الجولة الموارد السياحية للمقاطعة الكورية مرّتين على الأقل بينما يخطط المؤثران للترويج للمحتويات السياحية الفريدة للمقاطعة مثل التجارب الثقافية الكورية والطعام الكوري، استهدافا للفئات الشبابية في الشرق الأوسط.

وقالت إدارة المقاطعة إنها ستسعى لزيادة الوعي بالسياحة فيها في سوق الشرق الأوسط، وستطور منتجات سياحية مخصصة للسياح القادمين من الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تقوم الخطوط الجوية السعودية بتشغيل رحلات جوية من إنتشون إلى الرياض بدءا من منتصف شهر أغسطس القادم، ولهذا تبذل الإدارة الكورية أقصى جهودها لجذب السياح من منطقة الشرق الأوسط.

وقال "كيم يونغ شين" مدير قسم السياحة والثقافة والرياضة في الإدارة الكورية إنه تأكد من خلال زيارة قام بها إلى الشرق الأوسط في شهر مايو الماضي على أن المقاطعة الكورية قادرة على استقطاب الكثير من السياح العرب إليها.

وأعرب عن عزمه على بذل جهود لاستقطابهم من خلال ربط الجبال والشواطئ والموارد الثقافية التي يفضلها السياح في الشرق الأوسط بالموارد السياحية الممتازة في المقاطعة.