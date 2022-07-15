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ألبوم فرقة ايسبا الجديد الأكثر طلبا مسبقا من بين ألبومات الفرق النسائية

#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-15

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

أصبح الألبوم الجديد الذي كشفت عنه فرقة "ايسبا" أكثر ألبوم من حيث الطلب المسبق على شرائه من بين ألبومات فرق الكيبوب النسائية.

وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن الألبوم الثاني الجديد للفرقة بعنوان "فتيات"، الذي تم إصداره يوم الثامن من يوليو الجاري، قد تلقى 1.61 مليون طلب مسبق لشرائه قبل الكشف عنه.

ويضم هذا الألبوم 8 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية "فتيات"، وأغنية "الحياة قصيرة جدا" التي غنتها الفرقة باللغتين الكورية والإنغليزية.

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