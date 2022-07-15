جولة فرفة انهايبن العالمية تنطلق في سبتمبر

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من المقرر أن تطلق فرقة "انهايبن" الشبابية جولتها العالمية الأولى بعنوان "مانيفيستو" بدءا من سيول يوم السابع عشر من شهر سبتمبر القادم.

وستقيم الفرقة حفلات غنائية في بعض المدن الرئيسية في الولايات المتحدة واليابان، منها هيوستن وشيكاغو ونيويورك وأوساكا.

وقد كشفت الفرقة عن ألبومها الجديد بعنوان "مانيفيستو: اليوم الأول" يوم الرابع من يوليو، وتصدر الألبوم قائمة "آيتوينز" لأفضل الألبومات" في 17 منطقة ودولة.

وتم بيع 1.13 مليون نسخة من هذا الألبوم في غضون يومين من الكشف عنه.