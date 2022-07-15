جي بارك يكشف عن أغنية جديدة

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2022-07-15
#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-15
كشف المطرب "جي بارك" عن أغنية جديدة بعنوان "بحاجة إلى معرفة" يوم الثاني عشر من يوليو. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها المطب "بارك" عن أغنية جديدة منذ أن كشف عن أغنية بعنوان "غانادارا" قبل 4 أشهر بالتعاون مع المطربة "آيو".
وقد بدأ "جي بارك" نشاطه الغنائي في عام 2008 كعضو في فرقة "تو بي إم"، وبدأ ممارسة نشاطه كمطرب منفرد منذ عام 2019.
2022-07-15
2022-07-15
2022-07-15 17:46:13
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