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إطلاق فرقة شبابية جديدة في يوليو

#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-15

من أغانى القمة


سيتم إطلاق فرقة شبابية جديدة تحمل اسم "أتبو" يوم السابع والعشرين من يوليو بإصدار ألبومها الأول بعنوان "البداية" برعاية وكالة "آي إس تي" الترفيهية.

وتتكون الفرقة الجديدة من 7 أعضاء، وهم "أوه جون سوك"، و"ريو جون مين"، و"بيه هيون جون"، و"صوك راك وان"، و"جونغ صنغ هوان"، و"كيم يون كيو"، و"وان بين".

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