إطلاق فرقة شبابية جديدة في يوليو

السفيرة/ أسل التل: العلاقات مع كوريا مهمة جدا
2022-07-15
#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-15
سيتم إطلاق فرقة شبابية جديدة تحمل اسم "أتبو" يوم السابع والعشرين من يوليو بإصدار ألبومها الأول بعنوان "البداية" برعاية وكالة "آي إس تي" الترفيهية.
وتتكون الفرقة الجديدة من 7 أعضاء، وهم "أوه جون سوك"، و"ريو جون مين"، و"بيه هيون جون"، و"صوك راك وان"، و"جونغ صنغ هوان"، و"كيم يون كيو"، و"وان بين".
2022-07-15
2022-07-15
2022-07-15 17:46:13
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