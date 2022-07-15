إطلاق فرقة شبابية جديدة في يوليو





سيتم إطلاق فرقة شبابية جديدة تحمل اسم "أتبو" يوم السابع والعشرين من يوليو بإصدار ألبومها الأول بعنوان "البداية" برعاية وكالة "آي إس تي" الترفيهية.

وتتكون الفرقة الجديدة من 7 أعضاء، وهم "أوه جون سوك"، و"ريو جون مين"، و"بيه هيون جون"، و"صوك راك وان"، و"جونغ صنغ هوان"، و"كيم يون كيو"، و"وان بين".