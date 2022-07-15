ألبوم جيهوب المنفرد الجديد يتصدر قوائم آيتيونز في 84 دولة

ⓒ Big Hit Music

تصدر الألبوم المنفرد الأول للمطرب "جيهوب" عضو فرقة "بي تي إس" قوائم "آيتيونز" الموسيقية في 84 دولة.

وقد تم الكشف عن هذا الألبوم يوم الأول من يوليو، تصدر الألبوم قوائم "آيتيونز" في 84 دولة، منها الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وفرنسا.

وبلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لهذا الألبوم 10 ملايين مرة على يوتيوب خلال 10 ساعات من الكشف عنه.