جون هو عضو فرقة تو بي إم يجرى لقاءات مع معجبيه الكوريين واليابانيين

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سيجري المطرب "جون هو" عضو فرقة "تو بي إم" لقاءات مع معجبيه في سيول وطوكيو في شهر أغسطس القادم.

وسيتم إجراء هذه اللقاءات بعنوان " قبل منتصف الليل" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من أغسطس في سيول، ويومي العشرين والحادي والعشرين من أغسطس في طوكيو.

وبدأ المطرب "جون هو" ممارسة نشاطه الغنائي كعضو في فرقة "تو بي إم" في عام 2008.