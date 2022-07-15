جون هو عضو فرقة تو بي إم يجرى لقاءات مع معجبيه الكوريين واليابانيين

السفيرة/ أسل التل: العلاقات مع كوريا مهمة جدا
2022-07-15
#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-15
سيجري المطرب "جون هو" عضو فرقة "تو بي إم" لقاءات مع معجبيه في سيول وطوكيو في شهر أغسطس القادم.
وسيتم إجراء هذه اللقاءات بعنوان " قبل منتصف الليل" خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من أغسطس في سيول، ويومي العشرين والحادي والعشرين من أغسطس في طوكيو.
وبدأ المطرب "جون هو" ممارسة نشاطه الغنائي كعضو في فرقة "تو بي إم" في عام 2008.
2022-07-15
2022-07-15
2022-07-15 17:46:13
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;