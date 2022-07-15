ستايسي تصدر ألبوما جديدا في يوليو

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2022-07-15
#أخبار الساحة الفنية l 2022-07-15
ستصدر فرقة "ستايسي" النسائية ألبوما جديدا بعنوان "نحتاج للحب" يوم التاسع عشر من يوليو.
ويأتي إصدار هذا الألبوم بعد 5 أشهر من الكشف عن ألبومها السابق بعنوان "يونغ – لوف دوت كوم" الذي يضم الأغنية الرئيسية بعنوان "أركض إليك".
وقد تم ترسيم فرقة "ستايسي" المكونة من 6 عضوات في شهر نوفمبر من عام 2020.
2022-07-15
2022-07-15
2022-07-15 17:46:13
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