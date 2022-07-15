السفيرة/ أسل التل: العلاقات مع كوريا مهمة جدا

في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، تتحدث سعادة السفيرة/ أسل التل، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى كوريا، عن مسيرتها الدبلوماسية حتى وصلت إلى كوريا كسفيرة، كما تعرض لمكانة المرأة في المجتمع الأردني، وتقول إن هناك العديد من السيدات الأردنيات في مراتب عالية سواء في القطاع العام أو الخاص، مؤكدة على أن تمكين المرأة ظل ضمن أبرز أولويات الحكومة والقيادة منذ تأسيس المملكة، وحاليا توجد وزيرتان في الحكومة الأردنية كما توجد 6 سفيرات، إلى جانب عدد من القاضيات. ووصفت العلاقات بين البلدين بأنها ممتازة، وأنها مهمة جدا بالنسبة للأردن، مشيرة في هذا الصدد إلى أن العاهل الأردني زار كوريا خمس مرات، كما أن العلاقات تغطي الكثير من الجوانب من خلال توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ويعمل الجانبان حاليا على تعزيز وتوسيع أطر التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وتقول سعادة السفيرة/ أسل التل إن تجربتها في كوريا إيجابية ومتميزة، وأنها سعيدة بالتعرف على حضارة وثقافة جديدة، وفي هذا السياق أنهت المستوى الأول في تعلم اللغة الكورية، وأن أكثر ما أعجبها في كوريا هو أنها دولة مستقبلية لكنها حافظت في نفس الوقت على الجانب التقليدي، لذلك فقد تعلمت الكثير خلال وجودها في كوريا. وأضافت أن أولوياتها تتمثل في 3 نقاط، هي: المساعدة في تعزيز العلاقات التجارية والاستمارية، والترويج للسياحة في الأردن، واستكشاف مجالات جديدة ومستقبلية للتعاون بين البلدين.









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