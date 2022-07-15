ديه بونغ ريو / كيم جوك با / كو أوم

من ضمن العناصر الأساسية في الفكر الهندوسي ما يعرف بالـ"أوبانيشاد"، وهي تشير للعلوم المعرفية السرية التي تنتقل من الأستاذ إلى تلميذه مباشرة. ولم يتم تسجيل تلك التعاليم كتابة، بل كانت تعلم شفهيا، فتنتقل من فم الأستاذ إلى قلب الطالب. وهي عملية تعرف باسم "كو جون شيم سو 구전심수" باللغة الكورية، وترجمة المصطلح هي: ما ينقل بالكلمات فيتشربه القلب. وهو المنهج الذي اتبعه معلمو الموسيقى الكورية التراثية قديمًا لتعليم تلاميذهم. فلم تكن النوتات الموسيقية تكتب على الورق، بل كان المعلمون يغنونها أو يعزفونها على الآلات كي يرى تلاميذهم ما يجب فعله. وكان التلاميذ يتقنون علومهم عن طريق مراقبة أساتذتهم والتدريب لمرات لا حصر لها. ولما كان من الصعب أن يعزف الأستاذ الآلات في كل مرة يحاول تعليم تلاميذه شيء فيها، فكان يغني أغانٍ بمقاطع معينة تحاكي الصوت الذي يريده من الآلات الموسيقية المعنية. وهي طريقة عرفت باسم "كو أوم 구음" أو نغمات الفم. وعند تعليم عزف آلات كالكومونغو أو الكاياغم، فمقاطع الـ"كو أوم 구음" الصوتية التي تستخدم هي "دانغ دونغ جينغ 당동징" أو "سل غي دونغ 슬기둥". أما البيري أو الديغم، فتستخدم لها مقاطع "نانونونوني 나누너노느" أو "نان شي رو 난시루".

لا يزال فنانو الموسيقى التراثية أو الـ"كوغاك" يعتمدون على هذه الطريقة لتعليم طلابهم الأغاني التقليدية. وذلك لأنه من الصعب تسجيل نغمات الموسيقى الكورية بالطريقة المعتادة في الموسيقى الغربية. ومن مزايا الـ"كو أوم" الأخرى هي أنها تتيح للتلاميذ أن يتعلموا من أساتذتهم بصورة مباشرة كيفية التعبير عن مشاعرهم واستخدام التكنيكات المختلفة لذلك. والـ"كو أوم" تظهر أيضًا حدة الصوت، والطريقة التي يجب أن تعزف الآلة بها. على سبيل المثال، نجد أن المقطع "دانغ" من الـ"كو أوم" الخاصة بالكومونغو تشير إلى تكنيك معين في الضغط على الوتر باستخدام الخنصر، ويظهر أيضًا الصوت المطلوب. وسوف نستمع الآن إلى نسخة "كو أوم" من "جونغ جونغ موري 중중모리" على أنغام الكاياغم سانجو أو العزف الحر المنفرد على الكاياغم على طريقة "كيم جوك با 김죽파". وتغني لنا هذه الأغنية المطربة "جو سون-إيه 조순애"، وهي من المطربات المخضرمات في فن البانسوري والأغاني الشعبية التراثية. وزوجها "كيم دُنغ-جون" كان عازف طبول تراثية، وكثيرًا ما عزف الطبل بمصاحبة مقطوعات "كيم جوك-با"، فصار خبيرًا في نغمات كيم، وهو ما أتاح له عزف موسيقى السانجة من أجل مطربي الـ"كو-أوم". والنسخة التي سنستمع إليها اليوم مميزة ونادرة للغاية، إذ تمكننا من سماع الـ"كو-أوم" والآلات الموسيقية في الوقت نفسه.

التعبير عن النغمات الموسيقية باستخدام مقاطع تغنى بالفم يُطلق عليها "كو أوم" كما أشرنا، ولكن مصطلح "كو أوم" يطلق أيضًا على الغناء الذي يطلق المطرب العنان لصوته العذب مستخدما حرفًا متحركًا واحدًا كالـ"آه 아" أو الـ"어"، دون استخدام أي كلمات أخرى للغناء. وأحيانًا، يصعب على المرء أن يعبر عن مكنونات قلبه بالكلمات. وبما أن أغاني الـ"كو-أوم" لا تشتمل على أي كلمات، فقد تكون الوسيلة المثلى للتعبير عن مشاعر المغني بصورة صادقة ومباشرة. وبما أن الموسيقى لا تعرف الحدود بين البشر، فهي وسيط مثالي ليفهمها الجميع.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "غوت غوري جاجين غوت غوري دانغاك 굿거리, 자진굿거리, 당악" من "ديه بونغ ريو 대풍류"، أداء "تشوي كيونغ-مان 최경만".

- "جونغ جونغ موري 중중모리" على طريقة "كيم جوك با 김죽파" غناء "جو سون-إيه 조순애"، وعزف "لي يون-هي 이연희".

- غناء الـ"كو أوم" أداء "كيم سو-هي 김소희، وأداء سامول-نوري لـ"كيم ضُك-سو 김덕수"، و"كيم مو-غيل 김무길" على الكومونغو، و"باك جونغ-صُن 박종선" على الآجِنغ.



