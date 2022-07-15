كوريا الأربعون من حيث راحة الأجانب في المعيشة

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اظهرت نتائج استبيانا أجري مؤخرا أن كوريا في المركز الأربعين من بين 50 دولة من ناحية الارتياح في المعيشة. وقد أُجري الاستبيان بمشاركة 11970 أجنبيا من 117 دولة، للتعرف على مستوى المعيشة، والراحة في الاستقرار، وبيئة العمل، والوضع المالي الشخصي، بالإضافة إلى عناصر أساسية أخرى. اتضح في المسح أن كوريا دولة ممتازة من بين الدول من ناحية الرعاية الصحية. فقد احتلت المركز الثاني في هذا المجال، بعد تايوان، واحتلت المركز الرابع من ناحية "السفر". حيث هناك عدد كبير من الأماكن للزيارة والأشياء الكثيرة للمشاهدة في كل أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. بينما احتلت المركز التاسع من ناحية مستوى المعيشة، والمركز العشرين من ناحية "السلامة"، والثالث والعشرين من ناحية "التسلية"، والمركز الواحد والأربعين من ناحية الراحة في الاستقرار"، والواحد والثلاثين من ناحية بيئة العمل.

في المتوسط، ظلت كوريا في مراكز متدنية من نواحٍ مختلفة. وتعتبر اللغة إحدى العوائق التي تعرقل الراحة في الاستقرار بالنسبة للأجانب، فالأجانب الذين لا يعرفون اللغة الكورية قد يواجهون صعوبات إلى حد ما في المعيشة. لذلك جاءت كوريا في المركز الأربعين من ناحية الثقافة بما فيها اللغة. وبالنسبة الي أي بلد يعتبر أفضل للعيش للأجانب؟ تبين أن المكسيك تعتبر أفضل دولة، ثم إندونيسيا، والملاحظ أن تايوان احتلت المركز الأول للسنتين الماضيتين على التوالي، لكن هذا العام نزلت إلى المركز الثالث. وبالنسبة للدول التي تعتبر غير مفضلة للأجانب؟ فهي نيوزيلاند، وهونغ كونغ، واليابان وغيرها. الخلاصة أن كوريا جيدة ومناسبة للمعيشة بالنسبة للأجانب من ناحية نظام الرعاية الصحية، لكن درجة الارتياح بشكل عام، تظل في مستوى منخفض.