انتشار واسع لتحدي عدم الإنفاق بين الشباب

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ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي المفضَلة من قبل الشباب، ما يسمى بـ"تحدي عدم إنفاق المال"، أي قضاء يوم أو يومين بدون إنفاق نقود إطلاقا. بعض الناس يقومون بهذا بالفعل، مثل الآنسة "كيم" التي يبلغ عمرها 33 سنة، وهي موظفة في شركة، وتتحدى لقضاء 3 أيام بدون إنفاق إطلاقا. وبخصوص تناول الطعام تحل هذه المسألة من خلال بطاقة الشركة التي تمنح الموظفين استخدام مبلغ معين. وبالنسبة للقهوة، فهي تحمل القهوة الجاهزة التي أعدتها مسبقا كل صباح. وبالنسبة لي تناول العشاء، فهي تتسوق في نهاية الأسبوع، حيث تشتري مجموعة من المواد الغذائية دفعة واحدة، وتطبخها بنفسها. بذلك فهي باستثناء أجرة وسائل المواصلات، لا تنفق شيئا غالبا. حيث انها تهدف لإنفاق أقل من 10 آلاف وون يوميا، أي حوالي 7 ونصف دولار.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من المقالات والفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن حملة "عدم إنفاق إطلاقا". ويتقاسم الناس المعلومات المفيدة واستراتيجيات تحقيق ذلك الغرض. يُشار الى أن تنفيذ مثل هذا النمط من الإنفاق بشكل فردي ليس سهلا للتنفيذ، لكن عند تقاسم المعلومات وتشاركها مع بعض، سيمكن ذلك من تخفيض الإنفاق على الأقل. ايضا يمكن الاستفادة من حمل صندوق الغداء أو طبخ بعض المواد الغذائية الموجودة في الثلاجة، أو شرب فنجان قهوة باستخدام المشاركة في مختلف أنواع الفعاليات التي تُنظمها المقاهي.

تجدر الأشارة الى أن هذا التحدي ينتشر بين الشباب على نطاق واسع، لدرجة أنه أصبح نوعا من الثقافة الشبابية. وتماشيا مع ذلك، يزداد عدد الذين يطلق عليهم اسم "مجموعة ربح الدخل الإضافي". ويمكن الربح هنا عن طريق بيع البضائع التي لا يتم استخدامها في المنزل، مثل الملابس أو الشمسيات أو الحقائب وغيرها. علي الرغم من أنه لا يمكن تحقيق ربح مال كبير عن طريق ذلك، لكن تلك المبالغ الصغيرة تسهم في تحقيق إنفاق أقل.