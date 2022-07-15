الطلاب الكوريون يحتلون المركز الثاني في الأولمبياد الدولية للرياضيات

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احتل الطلبة الكوريون المركز الثاني في الأولمبياد الدولية للرياضيات، وهي مسابقة دولية أقيمت في النرويج خلال الفترة من السادس وحتى السادس عشر من هذا الشهر. جاء هذا الإنجاز الكبير بعد نقل خبر عن حصول استاذ كوري أمريكي على ميدالية فيلدز في مجال الرياضيات مؤخرا، مما يؤكد على كفاءة الكوريين في مجال الرياضيات. وصلت كوريا إلى المركز الثاني بعد الصين، أما المراكز الثالث والرابع والخامس، فاحتلتها الولايات المتحدة وفيتنام ورومانيا. وكان قد بدأ الطلبة الكوريون في المشاركة في هذه المسابقات لأول مرة عام 1988، واحتلت آنذاك المركز الثاني والعشرين. والآن بعد مرور حوالي 30 سنة تقريبا، صارت كوريا في أعلى مستوى في العالم. تستحق كوريا الوصول للقمة، لأنها حققت خلال 30 سنة الماضية نتائج ملحوظة، مثل احتلال المركز الأول في كل من عام 2012 و2017، والمركز الثاني في كل من عامي 2013 وعام 2016. وبفضل هذه الإنجازت، يمنح الاتحاد الدولي للرياضيات تصنيف درجة كوريا كأعلى درجة من بين دول العالم. يُشار الى أن هؤلاء الطلبة الفائزون سوف يتخصصون في مجال الرياضيات بعد التحاقهم بالجامعات، حيث أن أغلب الحاصلين على الميداليات الذهبية أو الفضية أو البرونزية في المسابقات سابقا، يلتحقون بأقسام الرياضيات في الجامعات، بينما يلتحق الطلبة الفائزون في المسابقات الدولية في مجال العلوم، بأقسام الطب.